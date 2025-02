El restaurante de la A-92 del que hablan todos los camioneros: es una parada obligatoria

Todos los camioneros hablan de un restaurante de la A-92 que tiene todo lo que necesitamos y más. Un extra de buenas sensaciones que podemos empezar a descubrir en esta ruta en la que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañe en unos días en los que todo es posible. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a tener en cuenta ciertos detalles que se convertirán en la mejor opción posible en estos días que tenemos por delante.

Los camioneros saben muy bien los puntos del país en los que mejor se come. Son los expertos en comer fuera de casa, ya que por su trabajo no les suele quedar otra. Estos días en los que necesitamos buscar un sitio en el que estar y adaptarnos perfectamente a una serie de elementos que pueden ser fundamentales y hasta la fecha no hubiéramos esperado. Hay restaurantes que pueden ser los que mejor se adapten a este recorrido que estamos haciendo y que por los que merece la pena pararse en ese lugar en concreto. Si viajas por la A-92 organiza tu escapada para pararte en este increíble restaurante.

Es una parada obligatoria

Una parada obligatoria puede llegar en estos días en los que necesitamos empezar a prepararnos para un giro radical que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Un cambio que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno de la mano de una nueva forma de viajar.

Con nuestro coche podemos conseguir un extra de buenas sensaciones que hasta el momento no habíamos exprimido al máximo. Disfrutaremos de un recorrido por España que puede darnos más de una alegría, de la mano de una serie de cambios que pueden ser los que mejor se adapten a este destino.

Podemos organizar el viaje en función del presupuesto, siguiendo los elementos con los que debemos detenernos, de tal forma que acabaremos obteniendo aquello que queremos. Un cambio que puede ser el que necesitamos en este momento para conseguir aquello imprescindible.

La gastronomía es uno de los puntos fuertes de nuestro país que acabará convirtiéndose en el elemento que tener en cuenta en unas jornadas en las que quizás hasta el momento nos invitarán a descubrir esta parte de la carretera A-92 que conecta directamente con un templo de la buena comida. Toma nota del restaurante al que todo el mundo quiere ir, para obligatoria.

Todos los camioneros hablan de este restaurante de la A-92

El Hotel Restaurante Marinetto es uno de los lugares de parada obligatoria si viajamos por Andalucía. Un buen elemento que acabará siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Siendo el mejor aliado de una situación que puede acabar siendo la que mejor se adapte a nuestras necesidades.

Tal y como se presenta este restaurante en su página web: «Restaurante Marinetto está ubicado en Chauchina frente al aeropuerto de Granada. Su ambiente familiar y acogedor de comida tradicional no ha mermado su espíritu innovador, haciendo de su carta una de las más amplias de la zona. Además de los platos más refinados, Marinetto es conocido por su tapeo y una gama de menús del día a precios muy competitivos. Y no es casual que el gremio de camioneros lo valore tan positivamente, quedando incluido entre los 15 primeros de España (ver las guías «Palabra de Camionero«, «Traveler«, «Vino, Carretera y Manta» y «El camionero recomienda«)».

Los comentarios de los clientes no son más que una prueba del buen hacer de este lugar: «La comida estaba buenísima, nos pedimos una ensalada, unos huevos rotos , los voladitos de bacalao y lomo con ajos. Todo estaba riquísimo y los platos son abundantes, el bacalao y el lomo con ajos de lo mejor que me he comido en muchos sitios , super recomendado y bastante bien de precio para la cantidad que ponen. Además, los camareros son super amables. Para repetir!!» o «Espectacular. Sitio de una increíble calidad, donde los precios de los platos están myy muy bien. El menú tiene una calidad algo más baja que los platos normales, por ejemplo, las patatas de estos no son caseras, al contrario que las de la pluma por ejemplo que está en las fotos, que tenía un sabor muy muy bueno y que además venía acompañada por unas verduras frescas. Muy recomendable».

Un lugar de paso que dispone de menú del día o platos sueltos entre los que podremos elegir. Un buen básico que sin duda alguna, se ha convertido en el mejor aliado de una combinación de elementos que pueden ser los que marcarán un antes y un después. Los camioneros saben muy bien dónde se come mejor y este lugar es uno de los mejores de nuestro país.