La reflexión de Tales de Mileto, filósofo estoico: «La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos; la más fácil es hablar mal de los demás»

Conocerse a uno mismo puede ser uno de los mayores desafíos de la vida. Mientras mirar hacia nuestro interior exige honestidad y reflexión, juzgar a los demás suele resultar mucho más sencillo. Esta idea queda resumida en una célebre reflexión atribuida a Tales de Mileto: «La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos; la más fácil es hablar mal de los demás». Una frase que, siglos después, mantiene toda su vigencia y nos invita a cuestionar cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con quienes nos rodean.

El filósofo asegura que conocerse a uno mismo es difícil porque tenemos que reconocer nuestros defectos y aceptar que no somos perfectos, algo que es complicado para cada uno. Al mismo tiempo, criticamos con cierta facilidad a los demás por sus errores, algo que la frase critica y nos invita a reflexionar antes de juzgar al resto y de ser sinceros con nosotros mismos.

En ocasiones, hablamos mal de la gente para sentirnos mejor con nosotros mismos o para evitar pensar en nuestros propios problemas. Este tipo de reflexiones tiene una especial relevancia, más en una sociedad marcada por las redes sociales, donde es muy fácil criticar a otras personas sin conocer realmente su situación.

Valentía

Por tanto, es importante para conocerse a uno mismo tener valentía para descubrir nuestros defectos. Aceptarlos no nos convierte en malas personas, sino que que nos hace capaces de reconocerlos para poder mejorar. La frase también nos habla de la empatía, ya que antes de juzgar al otro, es conveniente comprender su situación.

Esta frase está atribuida a Tales de Mileto, quien fue uno de los primeros filósofos de la Antigua Grecia (considerado uno de los Siete Sabios de Grecia) y que vivió en el siglo VI a. C. Siempre se interesó por comprender el mundo mediante la razón, en lugar de explicar todo mediante los mitos. Su frase invita a reflexionar, hacerse preguntas y comprender mejor al ser humano y la realidad.