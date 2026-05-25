La reflexión de Stephen Hawking: «Son las personas tranquilas y silenciosas las que tienen las mentes más fuertes y ruidosas»
Toma nota de esta importante reflexión
La reflexión viral de Stephen Hawking: «Las personas tranquilas y silenciosas son las que tienen las mentes más fuertes y ruidosas»
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Son las personas tranquilas y silenciosas las que tienen las mentes más fuertes y ruidosas, esta es la reflexión de Stephen Hawking que lo cambiará todo. La realidad es que nos enfrentamos a una serie de detalles que, sin duda alguna, acabará siendo clave lo que nos estará esperando. En estos tiempos en los que la mente puede jugarnos un papel importante, tocará estar pendientes de determinados cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más.
Es momento de poner en práctica determinados cambios que pueden acabar siendo los que nos harán conectar rápidamente con un hombre que cambió por completo la historia y lo hizo de tal forma que tocará saber cómo consiguió hacer realidad lo inesperado en unos momentos de cambios importantes. Esta mente fuerte y ruidosa que nos descubre un hombre que en su vida tuvo muchas limitaciones físicas, pero para nada se rindió, cambiando con algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que cada detalle cuenta.
Son las personas tranquilas y silenciosas las que tienen las mentes fuertes y ruidosas
El ruido exterior puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede convertirse en una forma de pensar que acabará siendo esencial. En estos días en los que cada detalle cuenta, tocará estar muy pendientes de ciertos elementos que pueden ser esenciales. Este tipo de elementos pueden cambiarlo todo por completo.
Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada detalle cuenta y eso quiere decir que tocará estar pendientes de algunos elementos que serán esenciales. Estaremos a merced de un giro radical que hasta la fecha no esperaríamos.
Este momento de saber que la mente es el punto de saber qué es lo que puede pasar en breve. Estos elementos que pueden acabar convirtiéndose en nuestro mejor aliado. Sobre todo, lo que necesitamos empezar a tomar en práctica en estos días que tenemos por delante. Una novedad que puede acabar convirtiendo nuestra mente en algo sorprendente.
Estas personas tranquilas que pueden mantener una mente fuerte es algo que tocará empezar a tener en consideración.
Esta es la importante reflexión de Stephen Hawking
Este físico que cambiará la historia de la astronomía, no sólo nos descubrió numerosas teorías, sino que también fue uno de los que acabaría de darnos algún que otro detalle destacado. En estos días en los que quizás nos cuesta sumergirnos de lleno en este tipo de elementos que serán esenciales.
Las reflexiones de este hombre han dado paso a una filosofía totalmente nueva que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia destacada en estos días en los que cada detalle suma. Estos pensamientos acabarán siendo los que nos darán alguna que otra alegría, permitiendo que este elemento salga de una manera diferente a la luz.
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- La gente cree que soy una persona bastante extraña, pero eso es incorrecto: tengo el corazón de un niño pequeño, está en un frasco de vidrio sobre mi escritorio.
- La televisión está bien, no tengo nada contra ella, pero no me gusta la forma en que nos separa del mundo, atrapándonos en su pantalla de cristal.
- Cuando encuentras algo en lo que eres realmente talentoso, haces esa cosa hasta que tus dedos sangren o tus ojos salgan expulsados de tu cabeza.
- Sólo los enemigos dicen la verdad. Los amigos y los amantes siempre mienten en algún punto.
- El talento es más barato que la sal de mesa. Lo que separa el individuo talentoso del exitoso es un montón de trabajo duro.
- Hay quien miente por interés, por dolor, porque simplemente la noción de decir la verdad le resulta ajena o porque espera el momento oportuno para decir la verdad.
- La única razón por la que una persona escribe una historia, es porque a través de ella puede entender el pasado y prepararse para su muerte.
- Cada libro que escoges tiene su propia lección o lecciones, y muy a menudo los libros malos tienen más que enseñar que los buenos.
- Un poco de talento es una buena cosa a tener si quieres ser escritor. Sin embargo, el único requisito real es la capacidad de recordar cada cicatriz.
- Los libros son el entretenimiento perfecto: no hay publicidad, no hay baterías, horas de disfrute para cada dólar gastado. Lo que me pregunto es por qué no todo el mundo lleva un libro en torno a esos puntos muertos inevitables en la vida.
- El error humano que más me gustaría corregir es la agresión. Puede haber tenido una ventaja de supervivencia en los días de cavernícolas, para obtener más alimento, territorio o pareja con quien reproducirse, pero ahora amenaza con destruirnos a todos.
- Recuerda mirar hacia las estrellas y no abajo hacia tus pies. Trata de darle sentido a lo que ves y pregúntate qué haces que el universo. Sé curioso. Por más dura que la vida pueda parecer, siempre hay algo que puedes hacer para llegar al éxito. lo importante es que nunca te des por vencido.
- Toda la historia de la ciencia ha sido la realización gradual de que los eventos no ocurren de manera arbitraria, sino que reflejan un cierto orden subyacente, lo cual puede o no ser de inspiración divina.