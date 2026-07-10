El portavoz de la AEMET ya pone fecha a la vuelta del calor extremo en Andalucía y es antes de lo que pensábamos

La vuelta del calor extremo en Andalucía ya está en marcha, parece que esta comunidad no puede escapar de un verano que la AEMET señala como crítico. Estaremos muy pendientes de unos cambios que llegan a toda velocidad en unos días en los que parece que España entera se convierte en un horno. Este es uno de los veranos más calurosos de los últimos tiempos que empezó antes de lo esperado.

En pleno mes de junio ya teníamos unas temperaturas que, sin duda alguna, se han convertido en un problema que puede ir en aumento en estos días. Estaremos pendientes de una previsión del tiempo que nos situará ante unas alertas que son especialmente complicadas de gestionar. Llegamos a unas cifras en las que realmente cada pequeño gesto cuenta y quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado lo que nos estaría esperando. Estas altas temperaturas son de récord y pueden acabar siendo las que nos sumergirán en lo peor de una estación del año en la que todo puede ser posible. Tocará saber las fechas de más intensidad para poder organizarse o planificar determinadas actividades.

El calor extremo en Andalucía es una realidad

Lo que parecía imposible, se ha convertido en algo que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Un cambio de tendencia que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante, es momento de apostar claramente por una previsión del tiempo que puede ayudarnos a superar una serie de elementos claves.

Sin duda alguna, deberemos empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que, puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Este calor extremo parece que se mantendrá durante más tiempo de lo que nos imaginaríamos.

Los expertos de la AEMET no dudan en darnos algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada gesto cuenta y puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. Esta previsión del tiempo nos pone en consideración, con unas temperaturas que realmente pueden acabar siendo las que nos acercarán a un verano de auténticos récords.

Pone fecha a la vuelta del calor extremo y es antes de lo esperado

Será mejor que nos preparemos este fin de semana, después de una primera ola de calor con cifras de récord, nos espera un importante cambio que nos situará de nuevo en lo peor de esta temporada. Las cifras pueden ser de récord tal y como nos han indicado estos expertos que realmente ponen los pelos de punta.

Desde la AEMET la previsión del tiempo no puede ser peor: «Cielos con intervalos de nubes medias y altas al final del día. Nubosidad baja matinal en el tercio occidental. Temperaturas mínimas en ascenso en el interior del tercio oriental y sin cambios o en descenso en el resto; máximas en ascenso en el interior del tercio oriental, y en descenso en el resto localmente notable en el interior de Huelva y litorales de Málaga y levante almeriense. Vientos flojos de componente oeste en la vertiente atlántica y de componente este en el tercio oriental, con intervalos moderados por la tarde». Las alertas seguirán activadas: «Temperaturas significativamente altas en el interior del tercio oriental. Descensos localmente notables de temperatura en Huelva y litorales de Málaga y levante almeriense».

El tiempo puede darnos más de una sorpresa en estos días que tenemos por delante en el resto de España: «Se prevé que un embolsamiento de aire frio en altura se sitúe sobre la Península generando un aumento de la inestabilidad en el centro y mitad norte, con intervalos de nubes medias y altas desde primeras horas, y por la tarde con el desarrollo de nubosidad de evolución dando lugar a chubascos y tormentas. Es probable que las tormentas lleguen a localmente fuertes en interiores de la citada mitad norte peninsular, yendo acompañadas de rachas muy fuertes de viento, y en menor medida siendo también posible que se de algún chubasco localmente fuerte, en especial en la Ibérica más oriental y entorno de la Cordillera Cantábrica occidental. Cielos poco nubosos o despejados en el resto del país, con nubosidad baja matinal en el Estrecho, norte de Canarias, Galicia y Cantábrico que por lo general tenderá a despejar. Bancos de niebla matinales en Galicia y área cantábrica. Las temperaturas máximas descenderán, exceptuando en Baleares y tercio noroeste peninsular con pocos cambios. Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la Península y Baleares, incluso rebasando los 38 en regiones del archipiélago, Ebro y aledaños, y puntos de Andalucía, Tajo y Segura. Las mínimas descenderán en Canarias, mitad sur y fachada oriental peninsular, con aumentos en el resto de la Península y pocos cambios en Baleares. No bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos, depresiones del nordeste, meseta Sur y zonas del interior sureste».