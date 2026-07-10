La reflexión de Nikola Tesla sobre el hombre: «Nuestras virtudes y nuestros defectos son inseparables, como la fuerza y la materia. Cuando se separan, el Hombre no existe»

¿Es posible separar nuestras virtudes de nuestros defectos? Para Nikola Tesla, la respuesta era un rotundo no. El genio que revolucionó la electricidad no solo dejó un legado científico extraordinario, sino también profundas reflexiones sobre la condición humana. Una de las más impactantes resume su visión de la naturaleza del ser humano: «Nuestras virtudes y nuestros defectos son inseparables, como la fuerza y la materia. Cuando se separan, el hombre no existe».

Una frase que, más de un siglo después, sigue invitando a reflexionar sobre la importancia de aceptar que nuestras fortalezas y debilidades forman parte de la misma identidad. Con ella, Tesla también buscaba transmitir que los humanos somos seres complejos al no poder tener cosas buenas sin tener malas.

Lo comparaba con la ciencia al asegurar que necesitaba de la fuerza y la materia para crear objetos, por lo que para que nosotros estuviéramos completos, necesitaríamos nuestras luces y nuestras sombras, por lo que nadie es perfecto.

Nikola Tesla

Nikola Tesla nació en 1856 en Smiljan (entonces perteneciente al Imperio austriaco y actualmente Croacia) y fue un inventor, ingeniero y físico. Es considerado el arquitecto de la civilización tecnológica moderna por sus descubrimientos en el electromagnetismo. Entre sus mayores logros están la creación de la corriente alterna, el motor de inducción, la bobina de Tesla y la radio.

Aunque fue muy famoso y poseía múltiples patentes en todo el mundo en su época, murió el 7 de enero de 1943 en la pobreza y en gran parte olvidado, solo en su habitación del Hotel New Yorker, víctima de una trombosis coronaria. Dos días después, el FBI confiscó todos sus documentos y estudios, temiendo que sus invenciones cayeran en manos enemigas, aunque sí es cierto que muchos de sus proyectos seguían siendo incomprensibles para muchos científicos de la época.