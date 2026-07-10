Restalia presenta “Social Food”: el nuevo concepto que redefine la experiencia gastronómica en torno a la conexión social

Restalia, grupo propietario de marcas como 100 Montaditos, lanza “Social Food”, un nuevo concepto estratégico que busca redefinir la forma en la que los consumidores se relacionan con la comida: no solo como una necesidad, sino como una experiencia social.

En un contexto marcado por el crecimiento del consumo de comida preparada y soluciones “on the go”, el grupo apuesta por reivindicar el valor de la mesa compartida como espacio de conexión, disfrute y comunidad. “Social Food” nace así como un concepto paraguas que engloba la filosofía de Restalia: convertir cada comida en un momento para compartir.

Una respuesta a las nuevas dinámicas de consumo

El lanzamiento de “Social Food” se produce en un momento en el que el mercado de la comida preparada está experimentando un crecimiento sostenido, impulsado por la conveniencia y la falta de tiempo. Sin embargo, esta tendencia también está transformando los hábitos sociales, favoreciendo un consumo más individual y menos experiencial.

Frente a ello, Restalia propone una alternativa basada en la interacción real: espacios diseñados para reunirse, formatos pensados para compartir y una oferta accesible que fomenta el consumo en grupo.

“Estamos viendo cómo la rapidez gana terreno, pero también cómo los consumidores buscan cada vez más experiencias auténticas. ‘Social Food’ es nuestra forma de poner en valor algo tan esencial como comer juntos”, señalan desde la compañía.

100 Montaditos, punta de lanza del “Social Food”

El concepto encuentra su máxima expresión en 100 Montaditos, enseña insignia del grupo, que desde sus inicios ha apostado por un modelo basado en la variedad, el precio accesible y el consumo compartido.

Sus icónicos montaditos, diseñados para probar, combinar y compartir, junto con un entorno desenfadado y accesible, convierten cada visita en una experiencia social que conecta especialmente con públicos jóvenes y urbanos.

Más allá del producto: una categoría con vocación cultural

“Social Food” no se limita a una propuesta gastronómica, sino que aspira a consolidarse como una nueva categoría dentro del sector: aquella que pone el foco en el contexto de consumo y en la experiencia colectiva.

En este sentido, Restalia refuerza su posicionamiento en torno a valores como la cercanía, la accesibilidad y la socialización, alineándose con tendencias globales que destacan el papel de la comida como catalizador de relaciones humanas.

6 de cada 10 españoles va a los restaurantes para socializar

En la misma línea, Restalia, junto a IPSOS, ha llevado a cabo una encuesta sobre los hábitos de consumo y socialización en restauración. El estudio confirma que el restaurante ocupa un papel central en la forma en la que los españoles se relacionan, disfrutan de su tiempo libre y comparten momentos con otras personas.

Según los resultados, casi el 60% de los encuestados afirma que la principal razón por la que decide ir a un restaurante es socializar, por delante de otros motivos como probar algo nuevo o no cocinar. Un dato que refleja cómo la restauración mantiene una dimensión emocional que va mucho más allá de la alimentación. Es además una tendencia que se mantiene, según los datos del estudio, en todos los grupos de edad, reflejando un fuerte arraigo social en la forma de disfrutar de la restauración en España.

Esta conclusión refuerza el lanzamiento de Social Food, el nuevo movimiento impulsado por Restalia para reivindicar la mesa compartida como espacio de conexión real frente al auge del consumo individual, la comida preparada y las soluciones funcionales. Con este concepto, Restalia pone en valor una forma de entender la restauración basada en compartir, conversar y disfrutar en compañía.

El restaurante, mucho más que un lugar para comer

La encuesta confirma una clara preferencia por socializar en estos entornos. El 98% de los españoles valora mucho o bastante el tiempo de calidad con otras personas cuando come fuera, y la compañía aparece prácticamente al mismo nivel que la comida como uno de los factores más importantes de la experiencia.

En concreto, cuando se pregunta qué es lo más importante al comer fuera, la comida es mencionada por el 65% de los encuestados y la compañía por el 62%, muy por delante de otros factores como el precio. El dato refleja que la restauración no se entiende solo desde el producto, sino desde el contexto en el que se consume.

Los resultados de la encuesta muestran que el restaurante se posiciona claramente como un espacio social vinculado al disfrute, la compañía y la experiencia. Los resultados reflejan que el consumo doméstico y las soluciones preparadas responden, sobre todo, a dinámicas de conveniencia, mientras que el restaurante conserva su fuerza como espacio de desconexión, relación y disfrute compartido.

Ante este escenario, Restalia impulsa Social Food como una respuesta a las nuevas dinámicas sociales y de consumo. En un momento en el que la rapidez, la conveniencia y el consumo individual ganan terreno, el grupo reivindica el papel de la restauración como un espacio de comunidad, cercanía y disfrute colectivo.

“Social Food nace para poner en valor algo tan sencillo y tan esencial como comer juntos. Los datos muestran que los españoles siguen queriendo salir, compartir mesa y disfrutar en compañía, algo que siempre ha sido parte fundamental de la esencia de Restalia y 100 Montaditos desde hace más de 25 años”, señala José María Capitán, fundador y CEO de Restalia.