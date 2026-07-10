El descubrimiento que tiene en vilo a los arqueólogos: podría señalar el lugar de la mayor reliquia de la Biblia

Tres mil años después de que se empezase a escribir la Biblia, nos sigue sorprendiendo con secretos fascinantes que van mucho más allá de su consideración como un texto religioso. La Biblia es un texto sagrado para millones de creyentes, de gran importancia para la historia y la arqueología, siendo el relato del Arca de la Alianza uno de los más populares.

Su desaparición sigue siendo un misterio para los científicos y ha alimentado el mito durante milenios, llegando incluso a la época presente con películas como las de Indiana Jones. Ahora, un grupo de arqueólogos cree haber encontrado el lugar que albergó la sagrada estructura donde los israelitas depositaron los Diez Mandamientos entregados por Dios a Moisés.

El descubrimiento se ha producido en Tel Shiloh (Cisjordania ocupada). Allí es donde se levantó el primer centro político y religioso del pueblo israelita tras el éxodo de los faraones. Las excavaciones han desenterrado los restos de unos muros que podrían pertenecer al famoso tabernáculo. Es una estructura que custodió durante tres siglos el Arca de la Alianza antes de su misteriosa desaparición. A este descubrimiento, hay que sumar los numerosos objetos de culto, como huesos de animales o restos de conchas.

Importancia histórica

Según la Biblia, Siló fue la primera ciudad donde los israelitas depositaron el Tabernáculo. Allí fue donde Josué repartió entre las doce tribus de Israel la Tierra Prometida. Es por ello que este descubrimiento deja muy cerca a los investigadores del Arca de la Alianza. Hay que recordar que es la reliquia más sagrada de los israelitas y que contenía los Diez Mandamientos (según el Libro de Hebreos del Nuevo Testamento, también contenía la vara de Aarón y una copa de maná).

Dios instruyó a Moisés sobre cómo construir el Arca durante 40 días en el Monte Sinaí. Debía de estar hecha de madera de acacia y tenía que medir 131 centímetros de largo por 79 de ancho y 79 de alto. Lo llamativo es que se han sugerido varios lugares posibles de su ubicación desde su desaparición. Según Macabeos, Jeremías fue advertido por Dios, tomó el Arca, el Tabernáculo y el Altar del Incienso y los enterró en una cueva.