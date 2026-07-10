Pérez Llorca ofrece a Moreno todos los medios del Consell frente al trágico incendio de Los Gallardos

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha ofrecido a primera hora de este viernes al de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, todos los medios de que dispone la Generalitat Valenciana frente al trágico incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, donde al menos 12 personas han muerto y 23 han desaparecido.

Ha sido el propio Pérez Llorca quien ha revelado a primera hora de este viernes que había mantenido una conversación con Juanma Moreno, a quien ha transmitido un mensaje de «cariño y afecto». En esa misma conversación, Pérez Llorca ha trasladado a Juanma Moreno «todo el soporte y el apoyo de la Comunidad Valenciana». Y ha puesto a disposición del presidente de la Junta de Andalucía «todos aquellos medios que considere».

Pérez Llorca se ha manifestado así en los instantes previos al inicio del Pleno del Gobierno valenciano en la localidad de La Nucía, junto a Benidorm. Desde allí, también, ha enviado «un mensaje de condolencia a los familiares de todas las personas que han fallecido en ese trágico incendio».

El presidente valenciano ha recordado que «estamos pasando un momento muy difícil por las altas temperaturas. Y es muy importante que sigamos los consejos que están indicando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado». Y ha rogado «por favor» que los ciudadanos «se informen siempre por los canales oficiales». Pérez Llorca ha recordado que hay «máximo riesgo de incendio en la Comunidad Valenciana». Y ha pedido «mucha precaución».

La Comunidad Valenciana dispone en el inicio del verano del mayor operativo de prevención y extinción de incendios forestales de su historia. En cifras, 4.401 profesionales de distintas administraciones, de los que 2.313 están situados en la provincia de Valencia; 977 en la de Alicante; y 973 en la de Castellón.

Este dispositivo ya ha sido puesto a prueba en el pavoroso incendio de Soneja, en Castellón, declarado el pasado día de este mes de julio. El fuego obligó a evacuar a 500 personas de la localidad de Azuébar, en la misma provincia, y arrasó más de 180 hectáreas.