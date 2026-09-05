La reflexión de Jacques Cousteau que te hace replantearte la vida: «El hombre lleva el peso de la gravedad en sus hombros, sólo tiene que bajar al fondo del mar para sentirse libre»
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Jacques-Yves Cousteau fue un oficial de la Marina francesa que dedicó buena parte de su vida al estudio de los océanos. Junto con Émile Gagnan desarrolló el Aqua-Lung («pulmón acuático»), un invento fundamental para la evolución del buceo moderno. También fue uno de los grandes pioneros de la conservación marina y formó parte de instituciones científicas como la Academia de Ciencias de Francia y la National Geographic Society.
Muchas de sus expediciones fueron realizadas a bordo del célebre buque Calypso, desde donde se grabaron numerosas imágenes de los fondos marinos y de sus habitantes. Estas investigaciones dieron lugar a películas y documentales que fueron emitidas en televisión en numerosos países a través de «El mundo submarino de Cousteau». Gracias a ellas, Cousteau se convirtió durante décadas en una de las figuras más conocidas de la divulgación del mundo submarino.
«El hombre lleva el peso de la gravedad en sus hombros, sólo tiene que bajar al fondo del mar para sentirse libre»
Esta reflexión podría parecer una simple observación sobre la sensación de ingravidez que experimenta una persona cuando se sumerge bajo el agua, pero detrás de esas palabras existe una idea mucho más profunda: muchas veces somos nosotros mismos quienes cargamos con pesos que no nos corresponden.
Vivimos intentando llegar a algún lugar. Nos levantamos por la mañana pensando en todo lo que tenemos que hacer e, incluso cuando parece que estamos descansando, nuestra mente continúa trabajando. Sin embargo, al entrar en el océano, todo cambia: el ruido del mundo desaparece y el cuerpo empieza a experimentar una sensación diferente. Normalmente, pensamos que la libertad consiste en subir, avanzar y conquistar, pero Cousteau propone una visión diferente: en ocasiones, necesitamos descender, detenernos y alejarnos temporalmente de la superficie para descubrir una libertad que siempre estuvo dentro de nosotros.
Si bien no podemos eliminar todas las dificultades de nuestra vida, sí podemos cambiar la manera en que las llevamos. A veces, la libertad no está en escapar, sino en respirar, soltar y detenerse. Debemos recordar que, incluso después de años corriendo sobre la superficie, todavía podemos sumergirnos en nuestro interior y descubrir un lugar donde todo parece mucho más ligero.
Reflexiones de Jacques Cousteau
- «Cada mañana me despierto y me digo: estoy vivo, ¡qué milagro!»
- «La curiosidad es el motor de la ciencia»
- «El mar es el gran unificador para el hombre. Todos estamos en el mismo barco»
- «La mejor manera de observar a un pez es ser uno»
- «Siempre he explicado a los periodistas que nosotros no teníamos ningún objetivo, ninguna idea de qué íbamos a encontrar en una misión»
- «Las personas solo amamos aquello que conocemos, así de ingenuos somos»
- «El hombre lleva el peso de la gravedad en sus hombros. Sólo tiene que bajar al fondo del mar para sentirse libre»
- «Yo le hago el amor al mar, otros lo atacan»
- «La razón de que haya hecho películas sobre el mundo submarino reside simplemente en mi creencia de que la gente protege aquello que ama»
- «Para el delfín y la ballena, la felicidad es existir. El hombre debe descubrir esto y maravillarse por ello»
- «Cerrar los ojos a la naturaleza solo nos hace ciegos en un paraíso de tontos»
- «Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la naturaleza»
- «Solo la naturaleza hace grandes cosas sin esperar nada a cambio»
- «Salvaje no es quien vive en la naturaleza, es quien la destruye»
- «Debemos amar a la Tierra, sólo cuando amamos algo lo protegemos»
- «Tenemos que entender que nuestra misión es proteger a la Madre naturaleza»
- «Si seguimos vertiendo basura al mar, nos convertiremos en basura»
- «Aire y agua, los elementos que dan la vida, son ahora unos basureros mundiales»
- «El mar es la alcantarilla universal»
- «Nos olvidamos de que el ciclo de la vida y el ciclo del agua son uno»
- «La única y verdadera esperanza del hombre es el mar»
- «Si los océanos de nuestra Tierra murieran, sería el terrible fin de la humanidad y los animales»
- «En el mar no hay pasado, presente o futuro, sólo paz»
- «El mar te engancha como una red para toda la eternidad»
- «Yo no bajo a observar a los peces. Me sumerjo y hablo con ellos»
- «Únicamente intento que las personas comprendan al mar, no que lo amen»
- «No soy un ecologista por los animales, lo soy por las personas»
- «Nos urge utilizar la ciencia para civilizar a la civilización»
- «La única ambición de mis películas es mostrar la verdad de la naturaleza»
- «Si yo no voy a descubrir, otra persona lo hará por mí»
- «Las misiones imposibles son únicamente aquellas que se realizan con éxito»
- «El científico se aventura en la célula, el átomo o el cosmos sin saber lo que le espera»
- «Si únicamente fuéramos seres lógicos, el mundo sería desolador. Pero somos seres humanos, tenemos fe y esperanza, y eso nos permite trabajar conjuntamente»
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