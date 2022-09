Todos al ponernos a dormir, «desconectamos» de alguna manera de nuestra vida consciente. Sabemos que estamos durmiendo a través de las distintas fases del sueño, pero ¿sabemos si realizamos otras acciones? Puede que la gente sonámbula sea capaz de levantarse, e incluso cualquiera de nosotros, puede llegar a darse la vuelta o cambiar de lado en la cama mientras duerme, pero hay algo que nunca hacemos y que seguramente te sorprenderá. Descubre ahora la razón por la que no puedes estornudar mientras duermes.

Por qué no puedes estornudar mientras duermes

Estornudar es algo automático o mecánico por parte de nuestro organismo cuando cualquier sustancia irritante nos molesta, ya sea el polvo o por ejemplo el polen o también si estamos resfriados. Algo que hacemos sin pensar, o de hecho, sin que podamos controlarlo aunque mientras dormimos, es del todo imposible estornudar ¿cuál es el motivo?.

Seguro que habrás dormido alguna vez resfriado y te habrás dado cuenta que aunque puedes acumular mucosidad, nunca estornudas. La razón de que suceda esto no es otra que el hecho de que al dormir tu cerebro bloquea las respuestas automáticas o reflejas que se producen en tu cuerpo como el hecho de estornudar o también de toser (algo que si puedes hacer si estás comenzando a dormir pero que no harás cuando estás profundamente dormido).

En el caso de que tengas que estornudar o de toser fuertemente, tu cuerpo se despertará. De modo que habrás experimentado esas noches de resfriado en las que no pegas ni ojo porque además del malestar que tienes, te despiertas cada dos por tres tosiendo y también estornudando.

Como se «suspenden» los estornudos al dormir

Según explica doctor Po-Chang Hsu, médico, consultor y experto en contenido de la web especializada en sueño Sleeping Ocean, los estornudos se suprimen en nuestro organismo de dos maneras distintas dependiendo de la fase del sueño en la que estemos.

Durante el sueño NREM: La primera fase del sueño que se divide en tres etapas y que hace que tu sistema sensorial y reflejo sea menos sensible de modo que en el caso de que estornudes no podrás hacerlo si se trata de algo ligero. Si por ejemplo se produjera una ráfaga de viento que entra polen y nos hace estornudar, tendríamos que despertarnos para hacerlo.

La primera fase del sueño que se divide en tres etapas y que hace que tu sistema sensorial y reflejo sea menos sensible de modo que en el caso de que estornudes no podrás hacerlo si se trata de algo ligero. Si por ejemplo se produjera una ráfaga de viento que entra polen y nos hace estornudar, tendríamos que despertarnos para hacerlo. Durante el sueño REM: En esta fase entramos en una estado que se conoce como atonía motora en la que el cuerpo queda paralizado mientras sueñas. Entonces, dado que nuestros músculos no pueden funcionar en esta fase no podremos estornudar en esta fase.

Causa de los estornudos nocturnos

Aunque no podamos estornudar si estamos profundamente dormidos, esto no quiere decir que no lo hagamos ya que como dijimos si tenemos que estornudar nos acabaremos despertando, pero ¿qué hace que tengamos que estornudar en plena noche?.

Primero de todo el hecho de que estemos acostados que hace que aumente el flujo de sangre a los conductos nasales. De este modo se crea más mucosidad y con ello que crezcan las posibilidades de estornudar.

Luego está el hecho de que durmamos en un ambiente «contaminado» por alérgenos ya sean por ejemplo ácaros del polvo, el moho o el pelo de nuestra mascota.

Cómo prevenir los estornudos nocturnos

Si tienes problemas para conciliar el sueño por culpa de los estornudos, prueba a aplicar estos consejos que pueden ayudarte a evitarlos.

Usa un purificador de aire y cierra las ventanas para que no entre el polen.

y cierra las ventanas para que no entre el polen. Procura que la ropa de cama esté siempre limp ia (lava las sábanas una vez por semana) y además intenta tener una cubierta de colchón apta para evitar alérgenos y de este modo evitarás que estés expuestos a los que hay en el colchón.

ia (lava las sábanas una vez por semana) y además intenta tener una cubierta de colchón apta para evitar alérgenos y de este modo evitarás que estés expuestos a los que hay en el colchón. Evita que tu mascota duerma contigo si eres alérgico a su pelo.

si eres alérgico a su pelo. Limpia en profundidad el dormitorio. El uso de una aspiradora será una gran solución para evitar que las partículas y alérgenos se acumulen en el ambiente.

Dúchate por la noche para eliminar el polen y polvo de tu piel y para que descanses mejor.

y polvo de tu piel y para que descanses mejor. Limpia las fosas nasales antes de acostarte

antes de acostarte Revisa que el dormitorio (y la casa) no tenga moho.

En caso de que nada te ayude puedes consultar al médico que posiblemente te pongan en tratamiento con un alergólogo o inmunólogo.