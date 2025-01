La razón por la que Guadalajara no es La Mancha aunque estén en la misma comunidad

Guadalajara está en Castilla-La Mancha, aunque esté en la misma comunidad parece una provincia que se ha mantenido al margen de la creación de esta entidad. La Comunidades Autónomas, son relativamente recientes en España. Algunas siguieron las reivindicaciones históricas del propio territorio, mientras que otras se crearon en función de unos elementos puramente geográficos. La geografía dejó a esta provincia en La Mancha, aunque no había tenido nada que la conectará histórica o nacionalmente a esta comunidad, podría haber acabado en otra, perfectamente.

La división de España es algo que se hizo a través de estas comunidades en las que se organiza toda la extensión de este país. Algo que no es nada fácil y en su día llevó a un profundo debate territorial que terminó de la mejor forma posible. Sentirse o no parte de esta comunidad autónoma en la que se ha nacido o en la que se está, es algo que se puede ver territorialmente o no. Aunque todas forman parte de España, hay provincias como Guadalajara que se han mantenido un poco al margen de la comunidad en la que se encuentran.

Está en la misma comunidad

Las conexiones de Guadalajara con Madrid son enormes, desde tener sedes de la Universidad de Alcalá de Henares, en lugar de las de la propia comunidad de La Mancha, nos dan algunas pistas del lugar en el que estamos, una provincia que hay que ver en primera persona.

Podremos saber a través de ella, la forma en la que se realizó la división territorial que acabaría alejándonos de lo que sería habitual en este lugar. Un cambio que pocos entendieron, pero que es una realidad hoy en día. Pertenecer a alguna de las castillas, era una posibilidad, aunque también podría haber quedado como entidad única, como en el caso de Murcia. Una solo provincia es, además, comunidad autónoma con el mismo nombre, algo que podría haber sucedido con Guadalajara.

Una provincia que se encuentra en el corazón de España y que quizás nos invite a descubrir un poco más, un lugar con alma que seguro que hasta la fecha no sabíamos que podría llegar a ser tan bonito. Una ciudad y una provincia cerca de todo que conecta directamente con la capital del país y que puede ser un buen plan de cara a un viaje por nuestro país.

Guadalajara no es La Mancha

Desde el blog de Hispanoteca nos animan a conocer un poco más este nombre que quizás nos sorprenderá. La Mancha tiene su historia: «El nombre de La Mancha viene de la palabra árabe manxa, que significa ‘tierra seca’. De origen árabe son también muchos topónimos, nombres de ciudades y pueblos castellano-manchegos, como son Guadalajara o Albacete. El centro turístico más conocido de la comunidad es Toledo, por su importancia histórica y artística. Ya con los reyes visigodos fue Toledo en el siglo VI la capital política y religiosa de la España visigoda. En el siglo XIII, bajo el reinado de Alfonso X el Sabio, se reunieron en la Escuela de Traductores de Toledo árabes, judíos y cristianos. Este centro cultural hizo llegar la cultura clásica y oriental al mundo de Occidente. En la Edad Media existían los llamados gremios, de los que el más importante fue la Mesta, cuyo objetivo era criar, cuidar y poder vender colectivamente el ganado».

Siguiendo con la misma explicación: «Después de Castilla y León, y Andalucía, es una de las comunidades autónomas más extensas de España. Se extiende al sur de Madrid, ocupando la zona sur del antiguo reino de Castilla. Formó parte de la región denominada Castilla la Nueva, que incluía Madrid, hoy comunidad autónoma, y excluía Albacete que pertenecía entonces a la región de Murcia. Hoy es comunidad autónoma con Toledo como capital. Castilla-La Mancha es una región de contrastes: serranías en Guadalajara, paisaje erosionado en la Ciudad Encantada de Cuenca, profundos desfiladeros junto a la cascada del nacimiento del río Mundo, en Albacete. Pero la llanura es la característica principal de la región. El nombre La Mancha, región famosa por D. Quijote, viene del árabe “manxa”, que significa ‘tierra seca’. Algunas provincias, como la de Cuenca, son ricas en recursos forestales. Miguel de Cervantes dejó reflejados algunos de los caminos de la Mancha que recorrió Don Quijote, personaje que inmortalizó la región. En el siglo XX, Camilo José Cela (Premio Nobel 1989) recorrió a pie Guadalajara y dejó sus experiencias de caminante en sus libros Viaje a la Alcarria y La Mancha en el corazón y en los ojos».

Por lo que, ahora sabemos un poco más de esta provincia que tiene identidad propia, aunque forma parte de Castilla-La Mancha, Guadalajara bien podría ser una autonomía por sí sola o pertenecer a otra comunidad.