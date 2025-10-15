La razón por la que en los bares te ponen siempre un limón en la Coca-Cola

Según datos de ‘Statista’, en 2021, Estados Unidos fue el país con mayor ingesta de refrescos por cápita (32.914 litros por persona), seguido de Alemania (6.614) y Japón (6.365). De todos los refrescos, la Coca-Cola fue uno de los más consumidos, hasta el punto de que a diario se ingieren 1.900 millones de botellas a nivel global. Muchos de nosotros pedimos una Coca-Cola cuando salimos con los amigos, y siempre nos la sirven con una rodaja de limón.

Creemos que se trata de algo puramente decorativo, para que el vaso quede más bonito. Sin embargo, según el sitio especializado en refrescos ‘Soda Pop Craft’, el hecho de que la Coca-Cola se sirva con una rodaja de limón tiene su razón de ser.

Por lo general, se añade este cítrico al refresco para que tenga un sabor más fresco. Al agregar un sabor cítrico a la Coca-Cola, aumenta en gran medida el perfil de sabor.

Teniendo esto en cuenta, la próxima vez que vayamos a beber una Coca-Cola en casa, también deberíamos añadir una rodaja de limón al refresco para disfrutar de una mayor frescura y sabor.

Consejos para servir la Coca-Cola

Desde ‘Displanes’, como distribuidor de Coca-Cola Valencia, comparten una serie de consejos para servir esta bebida.

Lo primero y más importante es que la temperatura idónea para disfrutar de su sabor es 3 grados centígrados. Podemos añadir hielo, pero en su justa medida para que el sabor de la bebida no se vea afectado. Lo ideal es llenar de cubitos macizos y grandes 2/3 del vaso.

En lo que respecta al vaso, debe ser de boca ancha para que el frescor de las burbujas llegue a la nariz y que así el hecho de beber Coca-Cola se convierta en una gran experiencia para todos los sentidos.

A todo esto hay que sumar la importancia de servir el refresco inclinando la botella de tal manera que forme un ángulo de 45 grados.

Curiosidades de la Coca-Cola

La Coca-Cola nació a finales del siglo XIX como medicina para aliviar los dolores de estómago y de cabeza, así que se vendía en las farmacias.

Si se sumaran todas las botellas que se han fabricado del popular refresco hasta la fecha, y se colocaran una al lado de la otra, podrían hacer el recorrido de ida y vuelta de la Tierra a la Luna más de 1.000 veces.

Es interesante saber que Coca-Cola es la segunda palabra más conocida a nivel global, sólo por detrás de OK. El 94% de la población mundial la conoce.