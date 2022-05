La razón por la que algunos bares sirven Pepsi en lugar de Coca-Cola

Cuando se trata de refrescos, todos tenemos una preferencia pero lo cierto es que son dos bebidas en concreto las que suelen ganar siempre: Coca Cola y Pepsi . Como todos sabemos, las dos marcas son grandes rivales, con una feroz competencia que se remonta a 1898, cuando al farmacéutico Caleb Bradham se le ocurrió la receta de Pepsi. Al igual que la cola, su fórmula obviamente era bastante similar a la de Coca Cola, que debutó en 1886. La rivalidad entre las dos marcas es la razón por la cual cuando salimos a comer o a tomar algo, en un restaurante o restaurante de comida rápida, o en un bar, generalmente se encuentra Coca-Cola o Pepsi en el menú, pero nunca ambos refrescos.

Coca-Cola o Pepsi en los bares

Puede que en la mayoría de bares y restaurantes se pueda beber Coca-Cola sin problema, pero en el caso de querer una Pepsi lo más seguro es que te digan que sólo tiene Coca-Cola, de igual forma que sucede lo contrario. De hecho, en España son muchos los bares que en lugar de Coca-Cola dicen tener sólo Pepsi dando prioridad a este otro refresco por encima del que se considera más popular de todos.

¿A qué se debe esto? ¿Nos gusta más la Pepsi que la Coca-Cola? Pues lo cierto es que no se ha hecho una encuesta al respecto pero lo que sí que se sabe es que debido a esa rivalidad que antes comentamos, muchos bares se veían en el pasado con la tesitura de elegir una bebida u otra y para decidirse, las compañías no dudaban en hacer descuentos especiales. Una práctica que hizo que muchos se decantaran por Pepsi y que así hayan continuado cuando en realidad , la actual regulación de la UE impide este tipo de estrategias de venta.

Por otro lado parece que Pepsi suele hacer más regalos en lo que a marketing se refiere. Es decir, servilleteros, vasos, incluso sombrillas que vienen bien a los bares y este sería otro de los motivos por los que muchos suelen decantarse por esta bebida antes que Coca-Cola.

Sin embargo no olvidemos que son los clientes los que «siempre tienen la razón» y en el caso de que sirvan sólo Pepsi puede haber un cliente que se niegue a tomar ese refresco si no tienen Coca-Cola. Además se dice que si se mezcla con alcohol (para hacer el llamado «cubata» de ron cola por ejemplo) el sabor con Pepsi no es tan bueno y de ahí que el bar se arriesgue a perder a ese cliente.

Difícil decisión entonces la que tienen los bares a pesar de que como ya hemos mencionado hace años que la UE prohíbe los contratos de exclusividad de los establecimientos con las marcas de bebidas, de modo que es cuestión de decantarse por la que mejores resultados les de e incluso que puedan tener las dos, aunque quizás por costumbre es raro dar con el bar que tenga tanto Pepsi como Coca-Cola.

¿Qué se bebe en los restaurantes de comida rápida?

Esta decisión de los bares entre una bebida u otra parece darse también en los restaurantes de comida rápida. De hecho si eres asiduo a ellos recordarás donde encuentras una u otra. Y si no lo sabes, te lo desvelamos nosotros: los gigantes de comida rápida suelen ofrecer actualmente Coca Cola. Entre ellos tenemos a McDonald’s, Subway, Burger King, Taco Bell y Domino’s Pizza, mientras que Pepsi todavía «domin» en KFC . Así que la próxima vez que salgas a cenar, prepárate para disfrutar de una Coca-Cola helada o una Pepsi helada, pero nunca las dos al mismo tiempo. Al menos ya sabes por qué.