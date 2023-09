¿Por qué es típico comer paella los jueves?

Los jueves en la mayoría de los restaurantes de nuestro país se come paella, puntual a su cita llega a todos y nos hace emprender la etapa final de la semana comiendo fuera de casa de otra forma. El hecho de que todos se hayan puesto de acuerdo para cocinar esta receta no es casual, sino que viene de algo que quizás no esperábamos o teníamos en cuenta, un pasado histórico que cobra protagonismo. A partir de ahora verás los jueves de paella de otra manera, sabiendo el por qué se cocina este plato y no es por el fin de semana.

Es típico comer paella los jueves por este motivo

Hay varias teorías que nos llevan a pensar por qué se come paella los jueves, fruto de nuestro pasado más reciente y de unas costumbres que ya no volverán. Lo importante es que se han mantenido y han permitido que todos los jueves se coma paella en los restaurantes y bares de todo el país.

La primera de las teorías hace referencia al dictador Franco. Dicen que solo salía a comer fuera los jueves y que cuando llegaba al restaurante siempre pedía su plato favorito, la paella. Por ese motivo y ante la posibilidad de que llegará el máximo mandatario español de la época, todos los restaurantes cocinaban paella.

La siguiente teoría se basa en la idea de que el personal de servicio de las casas libraba los jueves y el día anterior dejaban listo el sofrito y el caldo. Las señoras de la casa solo tenían que poner el arroz que dejaban preparado y esperar a que se cocinará. De esta manera, todos los jueves se comía paella.

La última de las teorías se refiere al hecho de que los bares y restaurantes hacían la compra de la semana los viernes. Con lo que el jueves es cuando debían vaciar la nevera y ponían en la paella todos los ingredientes que tenían. Por lo que se cocinaba una paella con la carne, el pescado y el marisco que había sobrado.

Aprovechar los ingredientes o simplemente disfrutar de un plato tradicional, sea el día de la semana que la comas, seguro que estará de vicio. Amante de las paellas, usa un buen arroz y una materia prima para la ocasión, el marisco fresco se cocina a la perfección con un arroz bomba de denominación nacional.