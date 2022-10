¿Qué es el polygel? Te contamos cómo usarlo en tus uñas

Si quieres hacerte la manicura en casa y que las uñas te queden como si hubieras ido a un salón de belleza, debes conocer el polygel. Está a medio camino entre las uñas de gel y las uñas acrílicas, y es una fórmula de construcción de uñas que ofrece unos resultados fabulosos: unas uñas fuertes, ligeras y duraderas. ¿Qué mas se puede pedir?

Una de las principales ventajas que ofrece el polygel es que no contiene los monómetros propios del acrílico, así que no huele tan fuerte. Además, para utilizarlo no tienes que hacer ratios ni mezclas, lo cual es un gran punto a favor.

Deber que el polygel es una fórmula de construcción de uñas, no un esmalte. Por lo tanto, sobre él puedes aplicar un esmalte de acabado gel del color y el acabado que más te guste. Si las cuidas como es debido, las uñas pueden durar hasta cuatro semanas, porque si hay algo que caracteriza al polygel es su resistencia y durabilidad.

¿Cómo aplicar el polygel?

Para utilizar el polygel necesitas tips de sistema dual. Si no has oído hablar de ellos, son unas uñas postizas con una serie de números y unas pestañas de pequeño tamaño para retirarlas una vez has aplicado la fórmula de construcción sobre las uñas.

Los pasos a seguir son los siguientes:

En primer lugar, aplica un poco de polygel sobre el tip y con un pincel moldéalo. Es importante que el polygel esté húmedo para extenderlo por toda la uña. Una vez extendido bajo la superficie interior del tip, aplícalo sobre la uña y fíjalo ejerciendo una ligera presión. Cuando tengas todas las uñas de la mano listas, colócala bajo una lámpara UV / LED. El tiempo de secado oscila entre uno y dos minutos. Una vez secas, retira el tip, lima y pule, dándole a las uñas la forma deseada. De esta manera, ya están listas para esmaltar.

El polygel fusiona en una sola fórmula la durabilidad y flexibilidad de las uñas de gel y la resistencia del sistema de uñas acrílico. Se trata de una fórmula innovadora y revolucionaria que no tiene olores fuertes, es muy fácil de aplicar, no deja residuos en el aire y, además, te permite trabajar en cada uña durante el tiempo que necesites sin ponerse duro o secarse.

A todo esto hay que sumar que la fórmula es menos invasiva, así que las uñas naturales pueden crecer fuertes y saludables.