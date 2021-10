Este 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos 2021, donde es tradición recordar a todas las personas que han fallecido y especialmente a nuestros seres más queridos. Como fiesta religiosa, la tradición manda que vayamos a los cementerios a traer flores a los difuntos y, en algunos lugares, hay misa para celebrar este día. ¿Cuál es su origen?

Según la iglesia católica, esta fiesta no sólo tiene lugar para los beatos o santos que están en la lista de los canonizados si no también en honor a todos que no están canonizados pero ya viven en la presencia de Dios.

Origen del Día de Todos los Santos 2021

Es una celebración que viene de muy lejos pues tiene su origen sobre el año 156, cuando se rinde ya culto a los mártires con la carta, que por aquel entonces, la comunidad de Esmirnia escribió a la Iglesia de Filomelio comunicando que el santo obispo Policarpo había muerto.

Había entonces una tradición de diferentes fiestas en memoria de diversos santos, y fue el papa Gregorio IV quien la unificó este 1 de noviembre, en un inicio este día para las cosechas ya se habían recogido en el territorio romano. Así que fue este papa quien decidió que se celebrara el día de Todos los Santos en el año 835. Pero su origen, de igual forma que muchas otras festividades, no está claro del todo.

Más allá y según la Iglesia Ortodoxa, el día de Todos los Santos tiene lugar el primer domingo después de Pentecostés, el mismo día que lo conmemoran las Iglesias Anglicana y Luterana.

En otros países de Sudamérica, tales como México, Colombia o Perú, se celebra el Día de los Muertos.

Algunas curiosidades en España

Aunque ir al cementerio es algo común en toda España, cada comunidad tiene sus propias celebraciones. Por ejemplo, en Galicia se recupera una tradición celta alejándose de las costumbres anglosajonas, mientras que en Cataluña, las familias se unen para comer castañas y panallets. En Cádiz, desde hace más de 140 años los dos mercados de abastos transforman sus productos en personajes de actualidad, y en Canarias, por ejemplo, durante el 2 de noviembre, día de los difuntos, también las familias se reúnen mientras comen frutos secos como castañas y se toca música por las calles.

Día de los fieles difuntos

El día 2 de noviembre se celebra la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos, que no debe confundirse con la celebración de Todos los Santos. El objetivo es adorar y rezar por los fieles que han acabado su vida terrenal y están en estado de purificación en el Purgatorio.