Los psicólogos explican por qué escribir la lista de la compra en papel puede mejorar la concentración y la memoria

En plena era de los teléfonos inteligentes, muchas personas siguen recurriendo a un papel y un bolígrafo para apuntar los productos que necesitan comprar. Aunque pueda parecer una costumbre anticuada frente a las aplicaciones móviles, la ciencia ha encontrado diferencias entre escribir a mano y teclear. La escritura manual implica movimientos precisos, coordinación visual y atención, procesos que pueden favorecer el aprendizaje y el recuerdo de la información. Sin embargo, los expertos en psicología advierten de que este hábito no permite determinar por sí solo cómo es una persona ni garantiza que vaya a recordar mejor todo lo que anota.

Escribir a mano obliga a procesar la información

Una de las explicaciones está en cómo elaboramos lo que escribimos. Al preparar una lista de la compra a mano, debemos decidir qué productos necesitamos, convertirlos en palabras y organizarlos sobre el papel. Este proceso puede ayudarnos a prestar atención a cada elemento en lugar de introducirlo mecánicamente en una aplicación.

Un estudio publicado en 2024 analizó 24 estudios sobre la toma de apuntes en estudiantes universitarios. Sus resultados encontraron una ventaja de los apuntes manuscritos en el rendimiento académico, mientras que escribir con teclado permitía recoger más información. Aunque estos resultados no estudian específicamente las listas de la compra, aportan datos sobre las diferencias entre ambas formas de escribir.

Qué ocurre en el cerebro cuando utilizamos papel

La investigación publicada por científicos de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología también encontró diferencias en la actividad cerebral asociada a la escritura manual y al uso del teclado. En el estudio participaron estudiantes universitarios y se registró su actividad cerebral mientras escribían palabras a mano o las tecleaban.

Los investigadores observaron patrones de conectividad cerebral más elaborados durante la escritura manual, en regiones relacionadas con el movimiento, la percepción y la memoria. No obstante, el experimento utilizó un lápiz digital sobre una pantalla y no una lista de la compra tradicional.

¿Las personas que utilizan papel son diferentes?

Elegir una lista escrita a mano también puede responder a motivos prácticos, ya que resulta más fácil tachar productos, consultar de un vistazo lo pendiente y evitar las distracciones de las notificaciones del móvil.

Esto no significa que quienes utilizan papel sean necesariamente más organizados, tranquilos o nostálgicos. La conclusión más prudente es que la escritura manual puede ser una herramienta útil para organizar tareas y procesar información, pero sus ventajas dependen de la persona y del contexto. A veces, recuperar una costumbre sencilla puede ayudarnos a planificar mejor sin necesidad de recurrir a otra aplicación.