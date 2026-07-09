La psicología sugiere que las personas que dejan la cama sin hacer no es por vaguería, en realidad están eligiendo priorizar otras actividades

Numerosas personas son las que deciden dejar la cama sin hacer en su día a día. Esto es un reflejo de la poca importancia que dan a realizar esta actividad porque prefieren dedicar su tiempo a otras tareas. La psicología afirma que este hábito se relaciona con una mayor flexibilidad mental, espontaneidad y creatividad.

¿Por qué lo hacen?

No hacer la cama muestra cómo una persona se relaciona con el orden y las rutinas. Esta tarea queda al margen frente a otras actividades como lo son salir a tiempo para el trabajo o aprovechar la mañana con otras acciones más productivas. Los expertos señalan que las personas que hacen la cama tienen una rutina diaria menos rígida y prefieren la improvisación antes que cumplir las normas. Por lo tanto, ese individuo tiene una actitud más relajada; se relaciona con la autoafirmación y declaración de independencia.

La tendencia más común

Las principales características de las personas que dejan la cama sin hacer son la búsqueda de la libertad, tener una actitud que no se ate a rutinas estrictas, creatividad, pensamiento libre y una posible desmotivación, ya que prefieren centrarse en ideas nuevas o actividades creativas antes que en tareas mecánicas del hogar.

Por lo tanto, dejar la cama sin hacer es una señal de que la persona antepone otras actividades y posee una mentalidad más flexible y menos rígida frente a las rutinas diarias.

¿Qué es preferible?

No existe una respuesta concreta sobre si es mejor hacer la cama que no hacerla, aunque algunas investigaciones relacionan hacer la cama con el orden. Los expertos dicen que esta tarea no es sinónimo de prioridad porque no implica un problema grave. Además, lo más importante es que los hábitos diarios se adapten a las necesidades y al estilo de vida de cada persona. Por lo tanto, no es un rasgo ni positivo ni negativo, simplemente es una lección que decide tomar una persona.