La psicología explica qué significa caminar con las manos detrás de la espalda y qué puede revelar de una persona

Caminar con las manos entrelazadas detrás de la espalda es una postura habitual en parques, paseos y lugares tranquilos. Muchas personas la relacionan con la reflexión, la serenidad o incluso la autoridad, pero ¿qué dice realmente la psicología sobre este gesto? La psicología ha estudiado cómo la posición del cuerpo influye en determinados procesos mentales, aunque también advierte de los riesgos de interpretar el lenguaje corporal como si cada movimiento tuviera un significado universal.

Un gesto relacionado con la reflexión

Desde la comunicación no verbal, caminar con las manos detrás de la espalda puede transmitir una imagen de tranquilidad y concentración. Al mantener los brazos en esa posición, el movimiento resulta menos expansivo y puede dar la impresión de que la persona pasea sin prisa, observando el entorno o pensando en sus asuntos.

Sin embargo, esa interpretación no significa que quienes caminan así estén necesariamente reflexionando o experimenten bienestar emocional. También puede tratarse de una costumbre adquirida, una postura cómoda o una forma de colocar los brazos mientras se camina. Para conocer el estado de alguien, es necesario observar más señales y tener en cuenta las circunstancias.

Qué ha descubierto la ciencia sobre esta postura

Un estudio examinó cómo cambia la atención táctil cuando las manos se sitúan detrás del cuerpo. En el experimento, los participantes tenían los ojos vendados y debían responder a estímulos en las manos, colocadas a diferentes distancias entre sí.

Los resultados mostraron que la posición de los brazos modificaba la rapidez con la que se seleccionaba la información táctil. El trabajo ayuda a comprender cómo el cerebro organiza la percepción del espacio alrededor del cuerpo, pero no demuestra que caminar con las manos detrás de la espalda provoque calma, concentración o autocontrol. Es importante distinguir lo que mide un estudio de las interpretaciones que se hacen a partir de él.

El error de interpretar el lenguaje corporal

Una revisión científica publicada en 2023 cuestiona la idea de que los gestos puedan descifrarse como un código fijo. Los investigadores explican que las señales no verbales dependen de múltiples factores, como el contexto social, las intenciones de cada persona y las demás conductas que acompañan al movimiento.

Por eso, las manos detrás de la espalda no permiten determinar si alguien es más seguro, autoritario, introvertido o reflexivo que los demás. Una misma postura puede responder a motivos diferentes, incluso en una misma persona, según el lugar y el momento.