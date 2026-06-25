La psicología concluye que las personas que siempre llegan tarde no lo hacen a propósito, sino que es el «resultado de patrones mentales que se refuerzan con el tiempo»

Todos conocemos a alguien que llega tarde a casi todo. Reuniones, citas o compromisos laborales parecen convertirse en una carrera constante contra el reloj. Aunque tradicionalmente se ha asociado este comportamiento con la desorganización o una falta de consideración hacia los demás, la psicología ofrece una explicación que es mucho más compleja. Los especialistas sostienen que, en muchos casos, la impuntualidad es algo inconsciente, resultado de patrones mentales y conductuales que se refuerzan con los años hasta que se convierte en un hábito difícil de modificar.

Una percepción diferente del tiempo

Uno de los factores más estudiados por los psicólogos es la forma en que cada persona percibe el paso del tiempo. Algunas personas tienden a subestimar el tiempo que tardarán en realizar una tarea, desplazarse o prepararse para salir de casa. Como consecuencia, planifican sus actividades sobre una estimación que no es real, que termina desencadenando retrasos recurrentes.

Los expertos explican que esta percepción temporal no siempre es algo consciente. Muchas personas creen sinceramente que llegarán a tiempo porque su cerebro calcula de forma optimista la duración de las actividades diarias. Cuando esta conducta se repite durante años, acaba convirtiéndose en un patrón automático que es muy difícil de corregir.

Algo más allá del despiste

La impuntualidad también está vinculada con determinados rasgos de la personalidad. Investigaciones en psicología señalan que hay factores como el exceso de optimismo, la impulsividad, la baja organización o una menor capacidad de planificación que pueden influir de forma directa en la tendencia a llegar tarde.

Sin embargo, no existe un único perfil de persona impuntual. Algunos individuos acumulan demasiados compromisos en su agenda, otros se distraen con facilidad y algunos simplemente pierden la noción del tiempo cuando están concentrados en una actividad que les resulta estimulante. Incluso existen casos en los que la impuntualidad está relacionada con las dificultades de las personas para gestionar prioridades.

Lejos de ser simplemente una cuestión de mala educación, la impuntualidad refleja cómo nuestro cerebro procesa el tiempo y organiza las tareas. Comprender estos mecanismos ayuda a explicar por qué algunas personas llegan tarde de forma habitual y, sobre todo, demuestra que cambiar es posible cuando se identifican las causas que hay detrás del comportamiento.