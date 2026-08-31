El proverbio italiano que invita a reflexionar sobre el poder: «Hay dos tipos de poderosos, los que poseen demasiado y los que no poseen nada»

El poder no siempre está relacionado con la riqueza, la posición social o la cantidad de bienes que una persona posee. Un antiguo proverbio italiano plantea una visión tan sencilla como provocadora al distinguir entre dos tipos de poderosos: quienes tienen demasiado y quienes no poseen nada. Una reflexión que invita a pensar sobre la verdadera naturaleza del poder, la riqueza y la libertad, y que demuestra cómo una frase breve puede encerrar una profunda enseñanza sobre la vida.

Este proverbio, «hay dos tipos de poderosos, los que poseen demasiado y los que no poseen nada», plantea una paradoja y es que el poderoso puede poseer demasiado, pero también no poseer nada, porque quien no tiene nada que perder. La primera forma de poder es evidente y más conocida por todos.

Quien posee mucho puede decidir, influir, comprar o protegerse. La riqueza abre puertas y genera menos dependencias, pero el proverbio señala una incomodidad: la libertad de quien no está atado a bienes, privilegios o apariencias. Quien no tiene nada puede ser vulnerable, pero también estar libre de ciertos miedos.

En la vida diaria, la frase nos invita a revisar qué es lo que entendemos por poder. En ocasiones, no manda quien tiene más, sino quien no puede ser comprado, quien no se arrodilla ante la pérdida y quien ya no depende de lo que otros usan para presionarlo.

Proverbio italiano

Un proverbio italiano es una breve frase que se transmite en la cultura italiana y sus regiones. Muchos de ellos nacen en la vida familiar, rural y política, y suelen utilizar la ironía para explicar verdades incómodas. En este caso, usa un tono muy directo, seco y paradójico, al no idealizar la pobreza ni demonizar la riqueza.

En la actualidad, el proverbio nos recuerda que poseer mucho puede darnos fuerza, pero también una cierta dependencia. No poseer nada puede ser una desgracia material, pero al mismo tiempo una forma radical de libertad frente al miedo.