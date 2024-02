Un premio Nobel de química desvela los secretos para no envejecer: «Es mejor que cualquier medicina anti edad»

Los secretos para no envejecer han sido revelados por un premio Nobel de química que ha dado con las claves que superan con creces a la medicina anti edad. A la hora de cuidarse no hay pastillas o cremas que valgan, hay una manera de estar siempre joven, no envejecer que consiste en seguir los pasos de un científico.

Uno de los mejores químicos de la historia nos permite saber en todo momento qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos jóvenes. Unos secretos que, aunque conocemos, quizás no aplicamos de la forma correcta.

Es mejor que cualquier medicina anti edad

En la actualidad nos gastamos más dinero de lo que nos imaginamos en luchar contra el paso del tiempo. La vida nos lleva a una situación en la que el envejecimiento puede incluso llegar antes de lo que nos imaginábamos. Las primeras canas y arrugas son una realidad contra la que debemos luchar.

La medicina anti edad parece que cobra protagonismo, aunque cuidado porque no es la base principal que proporciona los resultados que queremos. Para vencer esta carrera que consiste en cumplir años, hay que estar preparado para hacerlo de la mano de grandes especialistas.

Venkatram Ramakrishnan es un biólogo estructural británico estadounidense que en 2009 compartió el prestigioso premio Nobel de Química. Nacido en la India a sus 72 años ha querido revelar al mundo las reglas que para él nos conducen a una vida más larga y a un envejecimiento que tarda en llegar.

Con algunos pequeños gestos que aplicamos en el día a día, podemos conseguir aquello que necesitamos, sin invertir ningún dinero de más, sino todo lo contrario. Ahorraremos dinero y disfrutaremos de una salud integral. Ya dice la frase inglesa: “Con una manzana al día mantendremos alejado al doctor”.

Este científico tiene una teoría que no se diferencia tanto de la sabiduría popular, sino que va un poco más allá de esa ciencia que nos puede arrojar algo de luz ante una situación que puede acabar siendo la que marque la diferencia. Lo que hacemos en el día a día tiene sus consecuencias inesperadas y puede darnos más de un dolor de cabeza. Para lo bueno y lo malo, debemos empezar a darnos cuenta de que hay unos básicos que no debemos tocarlos por nuestra propia salud.

Los secretos para no envejecer de este premio Nobel de química

El primero de los pasos que debemos realizar es comer bien. Parece algo sencillo, pero si nos paramos a pensar. En nuestra dieta debemos incluir todo tipo de alimentos, algo que quizás no se cumple al 100%. La falta de tiempo es un gran enemigo para cualquier dieta equilibrada. Cuesta muy poco cocinar bien. Es solo cuestión de ponerse manos a la obra para obtener aquello que necesitamos. Aumenta la ingesta de verduras y de frutas, sin olvidar unas proteínas que son esenciales. Pero sobre todo, deja a un lado los procesados, merece la pena hacerse un arroz blanco en 20 minutos y acompañarlo de un trozo de carne a la plancha o invertir unos minutos en una tortilla de patatas que comprarlo todo ya hecho. Nos quita tiempo, pero también salud y dinero. En definitiva, una tortilla de patatas con o sin cebolla, es solo patata y huevo con el aceite necesario y la sal al gusto o un arroz blanco es un arroz que cuesta un paquete un euro, sal y aceite. Las excusas no deberían existir en este tipo de platos.

El segundo punto de este experto es dormir bien. Un aspecto que cuidamos muy poco, quizás intentando cuadrar unos horarios imposibles o intentando conseguir hacer más en el tiempo de que disponemos. Tampoco son demasiado buenos para la salud los turnos que pueden afectarnos de lleno y que supondrían un problema a largo plazo. No dormir es muy perjudicial para las personas, más de lo que nos imaginamos. Para evitar determinadas enfermedades, nuestro cerebro debe descansar lo suficiente. La siesta es también un elemento que quizás hemos dejado atrás demasiado pronto, es un básico español que nos ayuda a cuidar la salud.

Por último, no podía faltar el ejercicio físico. Es importante hacer ejercicio, especialmente a partir de una cierta edad. Salir a caminar unos 20 minutos, que nos toque el sol que las piernas y todo el cuerpo se vaya moviendo al son de unos pasos que pueden ser medicinales.

El contacto con la naturaleza a través de una actividad física que puede ser la pieza clave para evitar algunas enfermedades. Todo es posible con la ayuda de una serie de procesos que son fundamentales. Hay que prepararse para vivir más años, pero en mejores condiciones, siguiendo las premisas de este hombre que sabe muy bien cómo cuidarse.