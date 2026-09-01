Robin Williams nos dejó grandes películas, personajes inolvidables y también frases que todavía hoy siguen apareciendo en redes sociales. Algunas hacen reír y otras todo lo contrario, como ocurre con una reflexión sobre la vida que vuelve a compartirse cada cierto tiempo y que a pesar de ser algo triste también es preciosa: «No te preocupes tanto porque al final ninguno de nosotros estará mucho tiempo en esta Tierra».

Y lo curioso es que esas palabras tienen ya casi 30 años. Williams las pronunció en 1996 y quizás muchos las recuerden, aunque no sepan exactamente de dónde salen. No fue durante una entrevista, tampoco al recoger un premio ni forman parte de uno de sus monólogos, sino que para encontrarlas hay que buscar en una de sus películas. En concreto, Jack, comedia dramática dirigida por Francis Ford Coppola, donde daba vida a un niño de diez años que envejecía cuatro veces más rápido de lo normal. Hacia el final de la película llega el momento de su graduación y Jack tiene que hablar ante sus compañeros. Es ahí donde pronuncia esta preciosa reflexión sobre el tiempo que tenemos, las preocupaciones y lo rápido que puede pasar la vida.

La preciosa reflexión de Robin Williams sobre la vida

«No te preocupes tanto porque al final ninguno de nosotros estará mucho tiempo en esta Tierra», esta reflexión sobre la vida la pronunció Robin Williams a través de su personaje de Jack y en un momento cumbre en la película. Su personaje sabe mejor que nadie que el tiempo no es infinito. Su vida ha transcurrido de una manera distinta a la de los demás y cada etapa ha pasado mucho más deprisa. En su discurso recuerda los buenos momentos, aquellos que no lo fueron tanto y también habla de todas esas preguntas que aparecen cuando una etapa termina: qué haremos después, dónde estaremos dentro de unos años o qué nos espera.

Es en ese momento cuando pronuncia la frase que tantos años después sigue circulando y cuya extensión completa es la siguiente: «Por favor, no te preocupes tanto. Porque al final, ninguno de nosotros estará mucho tiempo en esta Tierra. La vida es fugaz». Y todavía deja otro mensaje antes de terminar su discurso: «Haz que tu vida sea espectacular». Quizás por eso la escena sigue funcionando casi 30 años después a pesar de que la película no es que recibiera muy buenas críticas en su día. Pero aquí lo central es la frase, que no habla de tener éxito ni de conseguir una vida perfecta, sino de algo bastante más cotidiano. El tiempo que tenemos es limitado y pasamos demasiado preocupándonos por un futuro que todavía no ha llegado. Algo que se puede llevar perfectamente a nuestra propia vida.

El origen real de la frase

En redes sociales es fácil encontrar esas palabras junto a una fotografía de Robin Williams, como si fueran una reflexión que hizo el actor sobre su propia vida. Pero no fue así ya que como ya sabemos, la frase pertenece al guion que escribieron James DeMonaco y Gary Nadeau, de modo que conviene hacer esta distinción. Williams pronunció la frase y consiguió que aquella escena quedara asociada para siempre a él, pero estamos ante las palabras de un personaje de ficción y no ante una confesión personal del actor.

Y dentro de Jack encajan perfectamente. Su protagonista ha visto pasar la vida mucho más deprisa que quienes están a su alrededor. De ahí que al despedirse de sus compañeros no les hable tanto de lo que deben conseguir a partir de ese momento, sino de disfrutar del tiempo que tienen y no desperdiciarlo preocupándose demasiado por lo que vendrá después, de modo no debemos sacar la frase de ese contexto aunque lo cierto es que las redes sociales le han dado una dimensión asociada como no, al final de la vida de Williams quien murió hace ya 12 años.

Quién fue Robin Williams y las películas que marcaron su carrera

Si pensamos en Robin Williams, es bastante probable que la primera película que nos venga a la cabeza dependa de nuestra edad. Para muchos fue el padre que se disfrazaba de niñera en Señora Doubtfire, para otros el hombre atrapado durante años en Jumanji y seguramente habrá quien le recuerde antes como el profesor John Keating de El club de los poetas muertos. Personajes muy diferentes, pero todos interpretados por el mismo actor con mucha maestría.

Williams nació en Chicago en 1951 y llevaba años dedicado a la comedia antes de hacerse famoso con la serie Mork & Mindy. Luego llegó el cine y una carrera en la que hizo prácticamente de todo. Estuvo en Good Morning, Vietnam, Hook, Patch Adams, Jumanji o Señora Doubtfire, pero sus papeles dramáticos demostraron también otra faceta del actor. Su muerte se produjo en agosto de 2014, cuando tenía 63 años. Para entonces llevaba más de tres décadas trabajando en cine y televisión y había conseguido también un Óscar por su papel en El indomable Will Hunting.