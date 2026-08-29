Robin Williams (52 años): «Creo que las personas más tristes siempre se esfuerzan por hacer feliz a la gente, porque saben lo que se siente al sentirse absolutamente inútil y no quieren que nadie más se sienta así»

El actor Robin Williams falleció en 2014 a los 63 años y desde entonces sus fans están sufriendo esta gran pérdida. Un hombre apasionado que participó en más de 60 películas y protagonizó algunas cintas inolvidables como El club de los poetas muertos, Jumanji, El indomable Will Hunting o La señora Doubtfire. Durante su vida pronunció algunas frases que todavía sorprenden a sus seguidores: Robin Williams dijo a los 52 años: «Creo que las personas más tristes siempre se esfuerzan por hacer feliz a la gente, porque saben lo que se siente al sentirse absolutamente inútil y no quieren que nadie más se sienta así. Esta reflexión del conocido actor refleja como las personas que han sentido tristeza profunda reconocen la sensación de sentirse inútil y no desean que otros pasen por eso. Debido a esta empatía, algunas personas intentan contrarrestarlo con el sentido del humor para proteger a los demás ante esta situación.

Robin Williams pronunció esta frase con 52 años cuando estaba en uno de sus mejores momentos como actor, pero había sido adicto a las drogas y al alcohol, como el mismo confesó, cuando se tuvo que internar en 2006 en un centro de rehabilitación. El actor pasó por momentos en su vida verdaderamente complicados, pero aun así era un hombre que intentaba alegrar siempre la vida de los que le rodeaban. En 2011 cuando ya estaba recuperado sorprendió a todos con su aparición en el documental de la BBC para Discovery Channel, en el especial Curiosidad: ¿Cómo funcionan las drogas? que se puede ver en Apple TV+.

Sus primeros pinitos como actor

El actor Robin Williams nació en Chicago el 21 de julio de 1951 en el seno de una familia con una buena posición económica. Aunque no mostró interés por la interpretación durante su infancia y adolescencia, cuando comenzó sus estudios universitarios tomó la decisión de dedicarse al teatro. Esto le llevó a dejar sus estudios de ciencias políticas e ingresar en la prestigiosa academia de interpretación Juilliard School de Nueva York. Desde ese momento el actor se centró en conseguir convertirse en un buen profesional y encontrar papeles interesantes.

Su primera oportunidad en el mundo de la interpretación le llegó con solo 25 años en 1976 cuando fue a una prueba y le contrataron para pequeñas pariciones en programas de televisión como Laugh-In y The Richard Pryor Show. Sin embargo, no conoció el éxito hasta 1978 cuando interpretó en la serie Mork & Mindy a un extraterrestre.

En cuanto al cine su primera participación en una película fue en Popeye de Robert Altman, una cinta que no tuvo mucho éxito pero gracias a la que muchos espectadores se fijaron en el actor. Su siguiente trabajo fue en la película El mundo según Garp de George Roy Hill en 1982 y dos años después protagonizó junto con Robert De Niro la película de Despertares en la que dio vida al doctor Malcolm Sayer, un personaje inspirado en la vida del neurólogo Oliver Sacks.

Un éxito imparable a partir de ese momento

A partir de ese momento la carrera de Robin Williams subió como la espuma. En 1990 también protagonizó la comedia Cadillac Man junto con Tim Robbins, en 1987 Good Morning, Vietnam, en 1989 El club de los poetas muertos y en 1991 El rey pescador. Por su brillante interpretación en estas dos cintas fue nominado al Oscar.

En la década de los 90 participó en numerosas películas como Morir todavía, Hook, La señora Doubtfire, ¡Vivir y dejar caer!, Nueve meses, Jumanji, Jack, Hamlet, El indomable Will Hunting, Flubber, Desmontando a Harry, Patch Adams, Más allá de los sueños, Jakob el mentiroso y El hombre bicentenario, entre otras.

En la siguiente década el actor trabajó también en numerosas producciones como Nueve vidas, Insomnia, Retratos de una obsesión, Smoochy, La última señal, Una mirada al pasado, Robots, Noche en el museo, ¡Vaya vacaciones!, El hombre del año, Voces en la noche, El triunfo de un sueño, El mejor padre del mundo, Noche en el museo 2 o Dos canguros muy maduros, entre otras. Sus últimas películas rodadas a partir de 2010 fueron La gran boda, El mayordomo, El hombre más enfadado de Brooklyn, Una noche en el museo 3: El secreto del faraón, La mirada del amor, Boulevard y Una Navidad en apuros.

El 11 de agosto de 2014 el actor Robin Williams apareció muerto en su residencia de California después de que le diagnosticasen Parkinson y sufriera paranoias por las que sentía que estaba en peligro. Una gran pérdida para su familia y para el mundo del cine que todavía no ha encontrado a un actor que esté a su altura. Por eso, estas frases del actor con el tiempo han ido adquiriendo una gran importancia para todos los que en algún momento admiraron su trabajo.