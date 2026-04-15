La Policía revela cuáles son las contraseñas más peligrosas: millones de usuarios siguen cometiendo el mismo error

La Policía Nacional y la Guardia Civil se asombran cada año ante la resistencia ciudadana a abandonar contraseñas que cualquier delincuente intentaría al instante. Las claves más utilizadas en España siguen siendo sencillas de vulnerar.

El informe anual de NordPass, basado en el análisis de 2,5 terabytes de credenciales filtradas en la dark web y otras fuentes públicas, incluye 44 países, entre los que está España. Según el informe, la contraseña más usada en 2025 fue «123456», utilizada por 27.374 personas. Le siguen otras contraseñas poco creativas como «123456789», con 14.385 usos, y «12345678», con 7.811, las tres pudiéndose descifrar en menos de un segundo.

El cuarto puesto es para «España», con 7.349 usos, para la que se estima un tiempo de crackeo de dos minutos. En 2026 la tendencia empeora: «admin» ha desbancado a «123456» como la contraseña más usada en España, seguida de «123456» y «12345678».

Aviso de la Policía

La Policía Nacional ha recordado a los usuarios que quienes siguen protegiendo sus dispositivos con contraseñas básicas están en peligro. Aseguran que hay un top de contraseñas que conviene evitar, como las secuencias numéricas básicas, genéricos como «admin» o «password», el apodo de la mascota, el nombre propio seguido de números o lugares y números. El último, que puede parecer más elaborado al mezclar letras y números, pero es uno de los patrones más probados por los atacantes.

Las recomendaciones desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad son una longitud mínima de 8 a 10 caracteres, combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales, ausencia de información personal como nombre, cumpleaños o teléfono, y evitar palabras comunes o secuencias de teclado.

Además, se recomienda cambiar las contraseñas frecuentemente, al menos cada seis meses, y usar un gestor de contraseñas para no reutilizar la misma clave. Otro escalón en la protección es la verificación en dos pasos (2FA), que añade una capa extra de protección.