La Policía avisa: si te llaman y no responde nadie es posible que estes en peligro

La Policía ha lanzado un duro aviso, si te llaman y nadie responde puedes estar en peligro, según estos expertos en seguridad. Es una situación a la que todos nos enfrentamos, especialmente cuando estamos ante una serie de elementos que debemos tener en cuenta y que son esenciales. Habrá llegado ese momento de poner en práctica los consejos de los expertos para que no haya sorpresa de ningún tipo. Los delincuentes saben muy bien la forma de acceder a los más vulnerables de esta forma tan especial.

Puedes seguir los consejos de estos expertos para no tener sorpresas, especialmente en estos tiempos que corren. El acceso a nuestro teléfono es la puerta de entrada a nuestros datos personales. Algo que debemos tener en cuenta y que puede acabar siendo lo que nos haga pasar un mal momento. Por lo que, lo que acabaremos necesitando es un cambio de ciclo que es importante, evitar estas estafas que son un problema para todos puede llegar a ser el que marque una diferencia importante. Toma nota de cómo reaccionar si te pasa esto, te llaman y nadie contesta, quizás seas víctima de una estafa.

Avisa la Policía

Las redes sociales se han convertido en una manera de llegar a toda la población. Es la hora de lograr que estas estafas no se conviertan en el orden del día. Si no que acaben siendo una nueva realidad que puede convertirse en algo recurrente. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a anotar este tipo de llamadas de las que la Policía advierte de forma constante.

Las llamadas comerciales están prohibidas o eso dice la ley, aunque hay algunas excepciones que pueden afectarnos de lleno. Para evitarlas, hay que estar pendiente también de estas llamadas en las que no hay nadie o parece que no hay nadie al otro lado del teléfono.

Puede ser una estrategia para robar datos o directamente darnos algunas concesiones que pueden ser las que marquen una diferencia importante. Dependiendo de cómo respondemos o directamente si respondemos, podrán saber si esta línea está ocupada y saber la hora ideal para poder comunicarse con nosotros.

Una información muy valiosa que debemos empezar a poner en práctica y que quizás nos sirva de ayuda para poder determinar qué nos está esperando durante estos próximos días.

Si te llaman y no responde nadie es posible que estés en peligro

Es posible que la persona que te haya llamado incluya tu nombre para poder emplear una serie de elementos que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta y puede ser finalmente algo imprescindible. Habrá llegado ese momento de poner en práctica algunos detalles que serán los que nos salvarán de males mayores.

Hay una manera de prevenir estas llamadas, la OCU nos da algunas soluciones: «Hemos preguntado a nuestros encuestados qué métodos usaban para tratar de evitar estas llamadas, y hemos sabido que el 45% bloquea los números que le han llamado, otros se apuntan a alguna lista, o bien tienen un móvil que detecta el spam: de hecho, es recomendable activar la opción «Detección de llamadas y spam» (en un móvil Android) o descargar la función en el App Store (si el móvil es un iPhone)».

Además, nos aportan algunos datos que quizás desconocíamos, pero pueden acabar siendo una realidad que debemos tener en cuenta.

Porque los demás sistemas (bloqueo, detección de llamadas) pueden ser útiles, pero no servirán para acabar de raíz con el problema de las llamadas comerciales no deseadas. Para conseguirlo, desde OCU te aconsejamos prevenir:

Presta más atención a las autorizaciones tanto a las que das para que se pongan en contacto contigo telefónicamente, como las que autorizan a ceder los datos. Así el problema se limitará a aquellos que incumplen la normativa (o los que tienen interés legítimo).

Cuando te llamen, si no quieres que esa llamada se repita exige que la empresa que te llama se identifique correctamente, y pregunta si tiene la autorización o si está legitimada para hacerlo. En caso de que esté autorizada, puedes revocar la autorización para realizar esas llamadas o para que sea cedida la información.

Pese a estar en marcha una ley clave para acabar con estas llamadas: «El pasado 30 de junio entró en vigor la la Ley General de Telecomunicaciones, por la que se prohíben las llamadas comerciales no solicitadas. Desde OCU recibimos esperanzados esta norma, que venía a acabar con el terrible bombardeo publicitario a los consumidores… pero ahora, cuando han pasado ya tres meses de ese momento, una reciente encuesta de OCU revela que esas llamadas se siguen produciendo, y no son nada “extraño”: de hecho, 9 de cada 10 consumidores ha recibido en el último mes una llamada comercial no deseada».