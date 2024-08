La piscina natural de aguas cristalinas que te hará sentir en Tailandia sin salir de la Península

La Península Ibérica tiene escondida una piscina natural que te hará sentir en Tailandia realmente sin salir de casa prácticamente. Irse a miles de kilómetros de casa para ver un paisaje que podemos ver a la vuelta de la esquina es algo que cada vez hacen menos personas. Teniendo en cuenta el impacto sobre el medio ambiente de estos viajes, pero también la forma en la que afrontamos una crisis económica en la que todo el mundo está inmerso. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para cambiar la forma de viajar.

Queremos viajar, pero cuidado, no a toda costa, de hecho, es siempre mejor que lo hagamos invirtiendo lo menos posible en un viaje que puede ser el que nos haga sentir como en una película. Siendo los protagonistas de nuestra propia historia, controlando los tiempos y siguiendo el curso que queremos marcar. No hay nada mejor que viajar en nuestro propio coche para poder organizar las vacaciones a nuestra manera. Nada puede fallar a la hora de descubrir un paraíso natural mucho más cerca de casa de lo que nos imaginaríamos.

No hace falta que salgas de la península

A la hora de viajar y pasarlo muy bien, la realidad es que no hace falta prácticamente ni que salgamos de casa. En estos días que tenemos por delante, quizás lo que necesitamos es descubrir los paraísos naturales que tenemos cerca y que puede acabar siendo lo que marque estos días.

Habrá llegado el momento de ver hasta dónde podemos llegar en unas vacaciones que son una auténtica obra maestra. Son tiempos en los que puedes pensar en lo que tienes por delante y en cómo conseguir aquello que realmente necesitas en estos momentos de nuestra vida, unas vacaciones que entren dentro de nuestro presupuesto son posibles.

Podemos viajar más por menos, siempre y cuando, elijamos bien los destinos. No será necesario que te gastes miles de euros en un viaje de avión a Tailandia que, además, te quitará horas de tus vacaciones o incluso días. Podrás ponerte al volante de tu propio coche y conducir hasta un lugar que tiene unas piscinas naturales de ensueño.

Un buen plan para refrescarse en esta época del año que está mucho más cerca de lo que imaginas. Solo tienes que moverte hasta el país vecino y disfrutar de este lugar.

Parece Tailandia pero son estas piscinas de la Península Ibérica

Laguna de Esturranha está a solo 40 minutos de la frontera con España, en un punto de Portugal que debemos tener en cuenta y que quizás nos cambie la vida por completo. Habrá llegado el momento de poner sobre la mesa algunos elementos que van de la mano y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado que fueran de esta manera.

La Serra d´Arga está realmente muy cerca de Galicia, por lo que, podemos realizar una escapada por esta comunidad autónoma, disfrutando del marisco y de la buena comida y gente, para acabar viajando a una especie de Tailandia portuguesa, sin necesidad ni de coger el pasaporte de casa.

Tal y como nos indican desde New in Porto: «A pesar de ser relativamente pequeña en tamaño, la Serra d’Arga guarda una gran variedad de maravillas naturales que en nada están detrás de su ilustre vecino, el Parque Nacional de Peneda. Entre sus tesoros más guardados, se encuentran varias caídas de agua paradisíacas y lagunas formadas por las cristalinas aguas del río Âncora, que nace en la cima de la Serra d’Arga y desemboca en Vila Praia de Âncora, a las puertas de Viana do Castelo. Como es habitual, a la naturaleza le gusta ocultar, y muy bien, sus mayores tesoros. La verdad es que la mayoría de las cascadas y lagunas requieren dar un buen paseo hasta llegar allí, pero esta laguna de aguas azul turquesa está justo al lado de la carretera».

Nos indican como llegar a este lugar que es uno de los principales atractivos de la zona: «La Lagoa da Esturranha se encuentra en la parroquia de Freixiedo de Soutelo, justo al lado de la carretera N305. Desde Oporto, la forma más fácil de llegar allí será tomando la IC23 hacia la IC1 y Viana do Castelo. 68 kilómetros después, basta con seguir la salida 0 hacia la A28 hacia Caminha/N13/Valença. 12 kilómetros después seguir por la salida 26 hacia la N305 hacia Orbacém. En la rotonda, siga la cuarta salida hacia la N305. 900 metros después, dará a la orilla de la carretera donde podrá aparcar el coche y caminar unos pasos hasta la Lagoa».

Será cuestión de coger el coche, ya que tenemos este lugar a solo una hora de Vigo, por lo que podemos seguir hospedados en España, pero viajando a un lugar que parecerá Tailandia.