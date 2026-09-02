Las persianas blancas pasaron a la historia: la nueva moda más elegante y práctica que llega a las casas españolas

Durante años, el minimalismo se convirtió en una de las grandes tendencias de la decoración de interiores. Sin embargo, las tendencias apuntan hacia un cambio de rumbo que poco a poco se está materializando en los hogares españoles. Cada vez más familias deciden dejar atrás esa estética fría, uniforme e impersonal y apostar por tonos cálidos, materiales naturales, diferentes texturas y objetos con carácter y personalidad. La decoración actual ya no busca únicamente conseguir espacios bonitos y visualmente ordenados, sino crear ambientes que transmitan una conexión más personal con quienes viven en ellos.

Durante la pandemia, muchas personas se dieron cuenta de que los espacios minimalistas puros podían funcionar muy bien en fotografías y revistas, pero no siempre resultaban tan acogedores cuando había que vivir en ellos durante muchas horas al día. El hogar empezó a percibirse como un refugio de bienestar, lo que favoreció una decoración más cálida, con colores como el beige o el verde oliva como protagonistas. Además, la madera volvió a ocupar un lugar destacado, además de materiales como el ratán, el mimbre, el lino, el algodón, la piedra y las fibras vegetales.

Adiós a las persianas blancas de toda la vida

En este contexto, la forma de vestir las ventanas está cambiando, y en 2026 comienza a ganar terreno que apuesta por una estética mucho más cálida y natural: las persianas efecto madera para n romper con la uniformidad del blanco y crear espacios interiores más acogedores y elegantes. Las familias ya no buscan que su hogar parezca un espacio perfectamente neutro, sino que transmita personalidad y sensación de bienestar.

Durante mucho tiempo, las persianas blancas han sido una apuesta segura porque encajan con todos los estilos decorativos. Sin embargo, precisamente esa neutralidad hace que resulten demasiado impersonales cuando se utilizan de forma generalizada. La nueva tendencia busca introducir tonalidades más cálidas sin renunciar a la sencillez.

Los acabados que recuerdan al roble, nogal, haya o bambú permiten vestir las ventanas de una forma diferente y aportar profundidad a la decoración. No es necesario optar por colores de madera muy oscuros. De hecho, los tonos claros y medios son la mejor opción para viviendas pequeñas, ya que mantienen la sensación de amplitud y ligereza y, al mismo tiempo, aportan más carácter que una persiana completamente blanca.

El auge de las persianas efecto madera no se puede entender única y exclusivamente como una cuestión estética, sino que forma parte de una transformación más amplia en la decoración de interiores. Después de años en los que predominaba el estilo minimalista puro, cada vez se buscan más espacios que transmitan calma, comodidad y sensación de refugio. Y las persianas con acabado de madera encajan perfectamente en esta forma de concebir el hogar. En lugar de intentar que las persianas desaparezcan visualmente, esta tendencia apuesta por integrarlas en el conjunto del interior.

Cómo combinar las persianas efecto madera

Una de las grandes ventajas de esta tendencia es su versatilidad. Las persianas de tonos naturales se pueden combinar con paredes blancas, beige, crema o arena. También funcionan bien junto a colores verdes apagados, terracotas y diferentes tonalidades marrones. En un salón, por ejemplo, una persiana de madera clara puede acompañar perfectamente a un sofá de color crema, una mesa de madera natural y textiles en tonos tierra. En dormitorios, los tonos claros suelen funcionar especialmente bien porque ayudan a crear una atmósfera tranquila y relajante. La clave está en evitar que todos los elementos tengan exactamente el mismo color. Asimismo, la variedad de tonalidades permite adaptar este elemento a prácticamente cualquier estilo decorativo.

Entre todas las opciones, el roble claro es una de las alternativas más versátiles, ya que su tonalidad suave aporta calidez sin restar luminosidad y combina con paredes blancas, beige, crema o arena.

El roble natural aporta mayor profundidad gracias a sus vetas y variaciones de color, y encaja a la perfección en salones y dormitorios en tonos tierra.

Otra posibilidad son las persianas en color miel, una tonalidad cálida y ligeramente dorada. Cuando se combina con beige, blanco roto o tonos terracota, ayuda a crear ambientes acogedores y con una estética muy cercana a la decoración mediterránea.

La haya y el abedul se encuentran entre las alternativas más claras, razón por la cual son una de las mejores opciones para quienes quieren abandonar el blanco tradicional sin renunciar a una habitación luminosa.

También están ganando protagonismo los acabados inspirados en el bambú. Su apariencia natural y sus tonalidades claras permiten crear interiores relajados, especialmente cuando se combinan con lino, algodón, mimbre, ratán y plantas naturales. Son una alternativa que puede funcionar muy bien en viviendas de inspiración mediterránea, tropical o japandi.

En definitiva, la tendencia de 2026 no consiste simplemente en sustituir las persianas blancas por unas marrones, sino en recuperar una paleta mucho más amplia de colores inspirados en la naturaleza.