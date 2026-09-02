Precio de la gasolina hoy 2 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Cuál es el precio de la gasolina hoy miércoles y dónde podemos repostar más barato en Madrid
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Con el mes de septiembre ya en marcha, repostar combustible se convierte en lo básico para muchos conductores y más desde que ayer martes cambiara el descuento que se aplica a los combustibles. La rebaja, que en julio era de 15 céntimos por litro y en agosto bajó a 10, se queda este mes en 5 céntimos por litro para la gasolina. Así que comparar precios y saber cuáles son las gasolineras más baratas puede marcar algo de diferencia a la hora de llenar el depósito.
Tras un verano en el que hemos notado la subida del precio de la gasolina, la vuelta a la rutina exige seguir fijándonos bien dónde llenamos el depósito y para ello, nada como recurrir a los datos que nos aporta el Geoportal de Hidrocarburosdel Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al que le llegan siempre los precios actualizados. Toma nota entonces, porque este es el precio de la gasolina hoy 2 de septiembre con las gasolineras más baratas de Madrid.
Precio de la gasolina hoy 2 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Según lo reportado por el Geoportal, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy en Madrid:
Gasolina 95
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.599 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.599 €/l.
- Las Palmeras. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.619 €/l.
- GasExpress. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.619 €/l.
- T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.619 €/l.
- Supeco. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.619 €/l.
- Lavaplus. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.629 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.629 €/l.
- Olanca. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.639 €/l.
- Store Fuel. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 56. Precio: 1.649 €/l.
- Energy. Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: 1.649 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.649 €/l.
- Super Gasoil 2016 S.L.. Villaconejos. Camino de la Cooperativa, 2. Precio: 1.649 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.649 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.739 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.749 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.799 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.805 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.819 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.859 €/l.
- Merodio. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.859 €/l.
- SPA360. Madrid. Avenida de la Albufera, 89. Precio: 1.870 €/l.
- Moeve. Madrid. Avenida de San Luis, 75. Precio: 1.871 €/l.
- Super Oil. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.879 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.879 €/l.
- Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.879 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.889 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.889 €/l.
- Repsol. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.890 €/l.
- Shell. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,100. Precio: 1.899 €/l.
- BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.899 €/l.
- BP E.S. La Pocilla Galapagar. Galapagar. Calle Guadarrama, 70. Precio: 1.914 €/l.
Diésel
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.559 €/l.
- Ballenoil. Brunete. Calle Real de San Sebastián, 68. Precio: 1.598 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.599 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.607 €/l.
- Ballenoil. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.607 €/l.
- Family Energy. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.609 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.618 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.619 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.619 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.619 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: 1.627 €/l.
- Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.627 €/l.
- Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: 1.627 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.627 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.627 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.627 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.627 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.627 €/l.
- Ballenoil. Humanes de Madrid. Avenida Fuenlabrada, 6. Precio: 1.627 €/l.
Los listados que acabamos de mostrar sirven para saber dónde repostar hoy miércoles, pero si deseas hacer una consulta en cualquier otro momento puedes entrar en el Geoportal y buscar una localización más cercana al lugar en el que te encuentres. Verás entonces resultados en forma de listado, pero también en forma de mapa como este que vemos, de una zona de Madrid, a modo de ejemplo: