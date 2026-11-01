Pérez-Reverte (74 años), escritor: «Un libro no te resuelve los problemas, pero te enseña a mirar la realidad sin parpadear»

Los libros no pueden evitar que tengamos problemas, borrar las malas experiencias ni ofrecernos soluciones inmediatas. Sin embargo, sí pueden enseñarnos a comprender mejor lo que sucede a nuestro alrededor. Arturo Pérez-Reverte, uno de los escritores españoles más reconocidos, deja una reflexión sobre el verdadero poder de la literatura, ya que leer no significa vivir al margen de la realidad, sino aprender a mirarla de frente, incluso cuando resulta incómoda.

La lectura no ofrece respuestas fáciles

«Un libro no te resuelve los problemas, pero te enseña a mirar la realidad sin parpadear». Esta reflexión resume una de las grandes ideas que acompañan la trayectoria literaria de Pérez-Reverte, ya que la lectura no debe servir únicamente para escapar de la vida cotidiana, sino también para entenderla. Una novela puede entretener, emocionar o trasladarnos a otro tiempo, pero también puede enfrentarnos a preguntas difíciles sobre la sociedad y el comportamiento humano.

El escritor ha reconocido en diferentes entrevistas la enorme influencia que los libros han tenido en su formación personal. Se ha definido como un apasionado lector y ha defendido que incluso aquellas obras que no nos convencen pueden dejarnos algún aprendizaje. Para él, la literatura constituye una forma de adquirir experiencias y conocimientos que van mucho más allá de las páginas.

Una mirada marcada por la experiencia

La forma de entender la realidad de Pérez-Reverte también está relacionada con su pasado como periodista. Durante más de dos décadas trabajó como reportero y corresponsal de guerra, cubriendo conflictos internacionales y situaciones que marcaron profundamente su manera de observar el mundo.

Aquella experiencia terminó influyendo en su literatura. En sus novelas aparecen con frecuencia personajes enfrentados a decisiones difíciles, conflictos morales y circunstancias que obligan a mirar de frente las contradicciones humanas. Sus historias no siempre ofrecen respuestas cómodas, pero sí invitan a reflexionar sobre la condición humana y las consecuencias de nuestras decisiones.

Los libros enseñan a pensar por uno mismo

La lectura también permite descubrir perspectivas diferentes y cuestionar ideas que damos por sentadas. Al acercarnos a personajes, épocas y situaciones distintas, aprendemos a comprender otros puntos de vista y a desarrollar un criterio propio. No significa que vayamos a encontrar una solución para cada dificultad, sino que tendremos más herramientas para interpretarla.

En una época marcada por la rapidez de las redes sociales y el consumo constante de información, esta reflexión de Reverte adquiere un significado especial. Leer exige detenerse, prestar atención y profundizar. Y quizá ahí esté una de las mayores enseñanzas de la literatura, ya que no siempre podemos cambiar lo que ocurre, pero sí podemos aprender a comprenderlo sin apartar la mirada.