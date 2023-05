Seguro que los has visto en más de una ocasión pero tal vez nunca te has preguntado el porqué aparecen en todas las películas americanas, especialmente aquellas centradas en adolescentes, o en las típicas escenas de fiestas universitarias. Nos referimos a los vasos rojos que llevan siempre los actores en la mano. Vasos de los que beben mientras se divierten en la escena en cuestión pero que en realidad esconde un auténtico problema. Descubramos a continuación, la peligrosa historia de los vasos rojos en Estados Unidos que todavía no se conoce en España

Los vasos rojos en las película que son un peligro

Solo Cup Company, es la compañía detrás de ese ya famoso vaso rojo que podemos ver en todas las películas americanas, en las que como decimos, suelen aparecer escenas de adolescentes de fiesta.

Un vaso que gracias a ese color, permite que la escena en cuestión se desarrolle sin problemas de censura, ya que tú no ves lo que están bebiendo los personajes y aunque podemos suponer que se trata de alcohol, tampoco se puede decir que claramente lo sea.

De este modo tan «simple», el cine evita como decimos la censura y en concreto la de la MPAA, la asociación que revisa todas las películas que se estrenan en Estados Unidos bajo estrictos códigos éticos y morales y que permite de hecho, calificar la edad adecuada para cada cinta.

Sin embargo, por mucho que no se vea lo que se bebe gracias a estos vasos rojos, existe una problemática asociada precisamente a lo que sí que se ve en pantalla, es decir, jóvenes divirtiéndose y bebiendo. Por este motivo, se hizo un estudio desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Darmouth, en Hanover (Estados Unidos) para demostrar el aumento en el número de películas adolescentes en las que se podía ver a actores bebiendo: un 92% desde 1996 y en más de la mitad de ellas además, se podía ver la marca de bebida que se servía, por mucho que luego se vieran los vasos rojos.

Algo que puede ser problemático para los auténticos adolescentes que ven esas películas. La co-autora del estudio Samantha Cukier señala de hecho, que «el alcohol continúa siendo la droga de elección entre los jóvenes. Nuestro trabajo sugiere que la publicidad del alcohol en las películas crece cada año, lo que es verdaderamente preocupante dado que la exposición del alcohol en el cine ha demostrado, y de forma repetida, asociarse a un futuro consumo de alcohol y a una mayor incidencia de problemas con ello”.

Parte de la cultura americana

De este modo, aunque el vaso rojo aparezca en pantalla, también lo hace la botella de alcohol con la que se llenan, lo que al final provoca que en realidad sí que se vea lo que se bebe. Es entonces cuando entendemos que en realidad el vaso rojo se ha convertido en algo más que una simple herramienta para evitar la censura.

Y es que al final, ese vaso rojo se ha acabado identificando con las fiestas en Estados Unidos. De hecho, Solo Cup explica a Harper´s Bazaar, que aunque han intentado otros colores, el rojo sigue siendo el favorito y creen que se debe a que «atrae tanto a hombres como a mujeres intensos y con energía» y añaden además que «ya forma parte de nuestra cultura”, por lo que las películas siguen apostando por ellos a pesar de que en un principio su presencia fuera otra.