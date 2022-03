Pata de conejo: ¿Por qué se tiene la creencia de que da buena suerte?

Puede que una de las creencias en torno a la suerte más populares que existen es la de la pata de conejo, pero ¿a qué se debe? ¿por qué se considera que la pata de conejo que mucha gente lleva en llaveros (aunque no sea real), es un amuleto de la buena suerte? Parece que el origen estaría en los celtas y también en otras culturas y en una práctica que hace que dicha creencia se convierta en algo bastante sorprendente e incluso, podemos decir, algo espeluznante.

Pata de conejo: ¿Por qué da buena suerte?

Los celtas asociaron por primera vez a los conejos (el conejo entero , no solo la pata cortada) con la buena suerte allá por el año 600 a. C. Dado que los conejos viven bajo tierra en madrigueras, se creía que podían comunicarse con los espíritus del inframundo.

Entonces, ¿ por qué eligieron su pata como amuleto de la suerte? Pues no lo hicieron los propios celtas que como decimos, consideraban que todo el conejo (vivo además) era símbolo de buena suerte. Y aunque la superstición de las patas de conejo y la suerte tiene algunas raíces en la cultura europea, el mito común nace en América del Norte y se origina en la espiritualidad popular afroamericana conocida como hoodoo. Se dice que las patas de conejo dan suerte debido a sus hábitos reproductivos, por lo que se pensaba que llevar una pata de conejo ayudaba a la fertilidad.

Sin embargo, hay algunas especificaciones que la pata de conejo debe cumplir para ser técnicamente considerada afortunada:

Tiene que ser la pata trasera izquierda.

El conejo debe haber sido capturado o sacrificado en un cementerio.

debe haber sido capturado o en un La pata de conejo debe cortarse en un día específico, generalmente un viernes, pero con variaciones como el clima, la fecha, etc.

La relación errónea con la Pascua

Una creencia errónea común sobre las patas de conejo de la suerte es que su origen tiene algo que ver con la Pascua, que celebra la creencia cristiana de la resurrección de Jesús. La festividad en realidad adoptó la mentalidad de que el conejo es adorado como una diosa de la fertilidad de las tradiciones europeas más antiguas.

Entonces, ¿es ese llavero rosado con forma de pata de conejo de la suerte que obtuviste de una máquina expendedora realmente la pata trasera amputada de una adorable criatura peluda asesinada en un cementerio?

Evidentemente no. En estos días, la mayoría de las llamadas «patas de conejo» son en realidad patas falsas hechas de látex cubiertos con piel sintética teñida.

Pero no te preocupes. El hecho de que la pata de tu conejo de la suerte no provenga de un conejo vivo no significa necesariamente que no sea un amuleto de la suerte.

La pata de conejo todavía se considera una señal de buena suerte porque le recuerda a su dueño que debe ser valiente en situaciones adversas. Hoy en día, se trata más del simbolismo de lo que representa la llamada pata de conejo de la suerte que de toda la tradición que rodea sus orígenes.