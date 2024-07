Parece Santorini pero es España: el pueblo elegido por National Geographic para ir en verano

National Geographic ha elegido este pueblo de España como uno de los que se debe ir en verano, parece Santorini, pero no lo es. Estas vacaciones tenemos una larga lista de planes por hacer que quizás nos descubran un poco mejor nuestro país, sin duda alguna, conocerlo es algo que debemos hacer y nos hará ahorrar mucho más de lo que nos imaginamos. Ha llegado el momento de empezar a prepararnos para afrontar unos días de descanso más cerca de casa de lo que nos imaginamos.

Si somos amantes de las islas griegas y soñamos con ir a Santorini ha llegado el momento de viajar más cerca de lo que nos imaginamos. De la mano de un pueblo que lo tiene todo para triunfar y que quizás hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado. Está en la comunidad valenciana y representa una de las mejores opciones para disfrutar de unos días de vacaciones de lo más merecidos. Ha llegado el momento de hacer caso de los expertos en viajes, especialmente si nos dan una idea de lo más recomendable para disfrutar en primera persona de una actividad de lo más especial.

En España tenemos un Santorini

Santorini es uno de los destinos de moda, en especial todas las islas griegas se han convertido en un buen plan para los amantes de la cultura, el mar y el buen comer. Pero debemos tener en cuenta algunas novedades que hay por delante y que quizás tenemos que esperar con los brazos abiertos.

Es hora de que aceptemos que vivimos en un país que lo tiene todo y más. Desde unas islas con un mar que enamora hasta unas ciudades ideales para perderse y disfrutar. Es hora de poner rumbo a un destino de vacaciones que no nos cueste un ojo de la cara y nos permita relajarnos de verdad.

Se acabaron los largos viajes en avión, en su lugar, podemos descubrir un sinfín de opciones que podemos descubrir y que estamos viendo llegar a gran velocidad. Se avecina un cambio contra el que debemos luchar y tenemos por delante. Es hora de apostar claramente por una situación especial.

Queremos hacernos con un viaje que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante. En España podemos descubrir el Santorini menos masificado y quizás más bonito que nunca hubiéramos imaginado.

El pueblo elegido por National Geographic para ir en verano

La Comunidad Valenciana es un buen plan para viajar este verano, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante. Una opción de lo más recomendable que nos ayudará a hacernos un hueco en una serie de elementos que son fundamentales.

Ahorrar sin renunciar a lo que nos está esperando, simplemente viviendo al día en un lugar que parece sacado de una postal de Santorini, pero está en España y nos acabará costando mucho menos de lo que esperaríamos. Es hora de empezar a prepararnos para lo que está por llegar.

Altea es el Santorini Español que nos está esperando y que quizás debemos tener en cuenta como buena opción para unas vacaciones que serán las que necesitamos poner en práctica. Menos dinero que gastar, pero mejor nos lo pasaremos en unas jornadas en lo que todo es posible. Podremos descubrir la esencia de un lugar en el que todo es posible, una opción de lo más recomendable para vivir una experiencia de lo más completa en este lugar de España.

Tal y como nos indican desde la web de Turismo de la Comunidad Valenciana, merece la pena descubrir este enclave: «En Altea se diferencian dos zonas: una a las orillas del Mediterráneo y, por otro lado, el casco antiguo. Si nos adentramos en sus calles estrechas y empedradas, iremos dejando a un lado las casas blancas repletas de coloridas flores y abriendo paso a rincones escondidos y miradores, hasta llegar a la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo. Un casco antiguo icónico que respira historia marcada por los musulmanes. Altea es todo un paraíso en pleno Mediterráneo. Solo tienes que recorrer sus más de 6 kilómetros de costa y conocer su gran variedad de playas como L’Olla, Solsida, Cap Negret, Albir, Cala del Mascarat o La Roda. Estas playas se caracterizan por ser de cantos rodados y no de arena e, incluso, algunas de sus calas están bien escondidas entre grandes acantilados. Sin duda, pasar un día en uno de estos rincones es pura magia. Aquí podrás disfrutar del sol, de la brisa mediterránea y de la tranquilidad, ya que no están muy masificadas. Si eres de los que les gustan las aventuras, no pierdas la oportunidad de coger un kayak y remar hasta uno de los grandes tesoros de altea: la isla de la Olleta. Se trata de una isla que se ubica dentro del Parque Natural de Serra Gelada y en la que se han encontrado restos arqueológicos de la época romana. Esta isla no está muy lejos de la costa, por lo que podrás llegar sin ningún problema. Y si eres más de bucear o practicar snorkel, sus aguas cristalinas son ideales para contemplar su maravilloso fondo marino. También hay espacio para la naturaleza. Un buen ejemplo es la Sierra de Bèrnia, cadena montañosa que separa las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa y en la que encontramos las ruinas del castillo y un campo de golf. Aquí puedes hacer rutas tan bellas como emocionantes, como son la Ruta de los Arcos o la Ruta del Forat de Bèrnia. Otro paraje natural de gran importancia en la zona es el Parque Natural de la Serra Gelada, con infinitos senderos para amantes de la naturaleza. Al ser un enclave privilegiado, su gastronomía también lo es, ya que fusiona el mar y la huerta. Entre sus platos típicos podemos encontrar arroz a banda, paella con boquerones o arroz del senyoret. No importa si eres de mar o de montaña, en Altea hay un hueco para ti. Saborea el Mediterráneo, toma una foto de su casco antiguo y respira aire puro en los parajes naturales».