La Organización Mundial del Turismo elige éste pueblo como el más bonito de España: es como viajar en el tiempo

La Organización Mundial del Turismo ha elegido a Rupit (Barcelona) como el pueblo más bonito de España. La OMT ha introducido a este pueblo situado en la comarca de Osana dentro de la lista Best Tourism Villages por su belleza natural y compromiso con la sostenibilidad. Esta localización puede ser la perfecta para viajar durante esta Semana Santa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el pueblo más bonito de España… y del mundo.

Si durante la próxima semana quieres aprovechar la Semana Santa para hacer un viaje dentro de la península ibérica, la Organización Mundial del Turismo recomienda elegir Rupit. La OMT dice que este pueblo, situado en la comarca de Osana en la provincia de Barcelona, es el más bonito de España y por ello ha sido introducido en la lista de los Best Tourism Villages. Aquí se clasifica a los pueblos por su belleza cultural, compromiso con la sostenibilidad y sus recursos naturales y culturales. Esta localidad cumple todas estas características a la perfección.

Así es el pueblo más bonito de España

Rupit es el pueblo más bonito de España y no lo es por casualidad. Esta localidad está situada en la comarca de Osona, y está formada por dos núcleos urbanos: Rupit y Pruit. Este pueblo siempre ha sido famoso por ser el último de la provincia de Barcelona y desde hace unos meses también es conocido por ser catalogado como el más bonito de España por parte de la OMT.

Pisar las calles de Rupit es entrar en un museo al aire libre con casas de piedra de origen medieval y románico construidas en los siglos XVI y XVII. Uno de los puntos con más pedigrí de este pueblo es el puente colgante de madera que fue construido por trabajadores locales en 1945. Además de esta joya arquitectónica, que es de obligada visita si te dejas caer por este paraíso natural en el que no habitan más de 300 personas, también te enamorarás de la iglesia de San Juan de Fábregas, de origen románico y documentada desde el año 968. También emergen en su territorio la iglesia de San Lorenzo Dosmunts, la de San Andrés de Pruit o el castillo de Rupit. También tendrás que visitar sí o sí la calle del Fosar, Los Molinos, la Ermita de Santa Magdalena, la notaría Soler, la Herrería o la plaza mayor de la localidad.

«Cuando llegamos al pueblo, una de las cosas que más llama la atención, aparte de la belleza de sus construcciones y su incomparable entorno, es una pared que surge sobre una gran roca que domina el pueblo. Parece ser que la roca es el origen del nombre de Rupit, puesto que en latín rupas significa roca y es donde estaba el antiguo castillo (siglo X)», cuentan en la página web oficial del pueblo más bonito de España. «Rupit mantiene su pasado barroco, que lo convierte en un pueblo con encanto: calles empedradas, casas rústicas de los siglos XVI y XVII, el peculiar puente colgado de madera, la iglesia barroca de Sant Miquel, etc.», describen sobre Rupit.

Así que si durante esta Semana Santa quieres coger el coche y visitar el pueblo más bonito de España, sabes que tendrás que poner rumbo a la provincia de Barcelona para pisar sus calles y hacer un viaje en el tiempo. No te defraudará.