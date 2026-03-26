En este pequeño pueblo de Tarragona está uno de los restaurantes de Cataluña que hace calçotadas: servidas en papel de periódico y tejas

En Cataluña, la calçotada es mucho más que una comida: es una tradición profundamente arraigada que combina gastronomía, territorio y encuentro social. En este contexto, existen espacios que han sabido preservar esa esencia sin renunciar a evolucionar con el tiempo. Uno de ellos es Cal Ganxo, un restaurante situado en un pequeño pueblo de Tarragona, en el entorno de Valls, concretamente en Masmolets, que ha convertido la experiencia de los calçots en el eje central de su propuesta.

Su historia, marcada por el carácter familiar, explica en gran medida el vínculo que mantiene con quienes lo visitan. Lejos de ser un restaurante convencional, Cal Ganxo se presenta como un lugar donde cada detalle responde a una forma concreta de entender la cocina. Desde sus inicios en 1980, este proyecto ha apostado por la continuidad, el producto de proximidad y el respeto por las recetas tradicionales. La casa solariega que lo alberga, restaurada por la familia fundadora, no solo aporta un valor estético, sino que refuerza la sensación de estar ante una experiencia auténtica. Aquí, la calçotada no es una opción más del menú: es el motivo principal para sentarse a la mesa.

El pequeño pueblo de Tarragona donde hay un restaurante con buenos calçots

El origen de Cal Ganxo se remonta a la iniciativa de Pep Plana y Lluís Figuerola, quienes descubrieron una antigua finca en Masmolets y decidieron transformarla en restaurante. Aquella apuesta, que comenzó casi como un proyecto personal, fue creciendo gracias al esfuerzo conjunto de varias generaciones.

La figura de la abuela Cisqueta resulta clave en este recorrido. Sus conocimientos culinarios, especialmente en lo que respecta a la salsa de calçots, han sido transmitidos dentro de la familia y constituyen uno de los pilares del restaurante. Este tipo de paso generacional es habitual en la cocina tradicional, donde las recetas no se escriben, sino que se aprenden con la práctica.

El valor de la tradición gastronómica

La calçotada forma parte del patrimonio cultural catalán y está estrechamente vinculada a la comarca del Alt Camp. En este pequeño pueblo de Tarragona, Masmolets, está el uno de los restaurantes de Cataluña que hace calçotadas: servidas en papel de periódico y tejas. Según la Generalitat de Cataluña, esta tradición no solo tiene un valor gastronómico, sino también social, ya que reúne a familias y grupos en torno a una comida que sigue unos rituales muy definidos.

En Cal Ganxo, estos rituales se respetan con precisión. Los calçots se cocinan directamente sobre la llama, se envuelven en papel de periódico y se sirven sobre tejas, tal y como se hacía antiguamente. Este cuidado por los detalles refuerza la autenticidad de la experiencia.

Un menú que sigue la tradición

El menú de calçotada mantiene una estructura clásica. Tras los calçots, que se acompañan de la salsa característica de la casa, llega la carne a la brasa: cordero, butifarra negra de Valls y otros productos típicos. Todo ello se sirve sobre parrillas con brasas, lo que permite mantener la temperatura y el sabor.

Los acompañamientos, como las alubias, las alcachofas o el ajo y aceite, completan un conjunto que refleja la cocina de proximidad. El pan de payés, el vino servido en porrón y el cava brut nature forman parte de una experiencia que busca ser coherente de principio a fin.

El entorno como parte de la experiencia

La ubicación del restaurante también juega un papel importante. Situado en este pequeño pueblo de Tarragona, el entorno rural contribuye a crear una atmósfera distinta a la de los restaurantes urbanos. Campos, viñedos y caminos rodean la finca, reforzando la conexión con el territorio.

La propia arquitectura del edificio, una casa solariega del siglo XVIII, añade un componente histórico. La conservación de elementos originales permite que el espacio mantenga su personalidad, convirtiéndose en algo más que un simple lugar donde comer.

Producto de proximidad y sostenibilidad

La apuesta por productos de kilómetro cero es otro de los aspectos destacados de Cal Ganxo. Esta elección no solo influye en la calidad de los platos, sino que también responde a una tendencia creciente en la gastronomía europea.

El Parlamento Europeo señala que el consumo de productos locales contribuye a reducir el impacto ambiental asociado al transporte de alimentos. Además, favorece el desarrollo de economías locales, algo especialmente relevante en zonas rurales.

Un restaurante centrado en una especialidad

A diferencia de otros establecimientos que diversifican su oferta, Cal Ganxo ha optado por especializarse exclusivamente en la calçotada. Esta decisión le ha permitido consolidarse como un referente en este ámbito, manteniendo un alto nivel de calidad a lo largo del tiempo.

El hecho de centrarse en una única propuesta no limita la experiencia, sino que la refuerza. Cada elemento del servicio está pensado para acompañar ese momento concreto, desde la preparación de los calçots hasta el cierre del menú con postres tradicionales.