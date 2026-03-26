Ni la Alberca ni Sigüenza: el impresionante pueblo que hay que visitar según ‘National Geographic’

En el corazón de los Pirineos, donde el tiempo parece haberse detenido, se encuentra Taüll, un pintoresco pueblo que National Geographic recomienda visitar. Su atmósfera tranquila y sus paisajes sobrecogedores lo convierten en un lugar único para los viajeros que buscan desconectar de la rutina y relajarse. Este rincón del Valle de Bohí, a 1.482 metros de altitud, destaca no sólo por su entorno natural, sino también por su valioso legado histórico y arquitectónico.

La primeravera es una época ideal para visitar Taüll, ya que el invierno ha transformado el paisaje de la región en un auténtico paraíso blanco y ahora empiezan a florecer los árboles. Además, todavía no hace mucho calor, lo que nos ayuda en las rutas. El ambiente frío crea una sensación de calma y serenidad que hace que cada rincón de Taüll sea aún más especial.

Täull, el mejor pueblo para visitar en España

«Taüll, tiene el sello ‘Poble amb Encant’ que otorga la Agencia Catalana de Turismo, por su atractivo y belleza, junto con 11 localidades catalanas más. Además, ha sido escogido para representar a Catalunya en la red de pueblos con encanto europea Charming Villages. Taüll es un encantador pueblecito de casas de piedra situado en un entorno natural pirenaico de primer orden. Aquí se pueden encontrar los fabulosos paisajes del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici».

El arte románico en Taüll tiene un lugar destacado en la historia de la región, y las iglesias que adornan el pueblo son sus principales exponentes. La Iglesia de San Clemente de Taüll, consagrada en 1123, es uno de los monumentos más emblemáticos del románico catalán. Esta iglesia, de planta basilical, presenta tres naves separadas por columnas, techadas con madera a dos aguas, y cuenta con un majestuoso campanario.

El templo original, que data del siglo XI, se conserva parcialmente, y su imagen de Cristo en Majestad es una de las representaciones más conocidas del románico. Aunque el original se encuentra en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, la réplica en Taüll sigue siendo un símbolo de la grandeza del arte medieval.

Por su parte, la Iglesia de Santa María de Taüll también data de principios del siglo XII, siendo consagrada un día después de la de San Clemente. Esta iglesia es considerada uno de los principales centros religiosos del valle y su estructura, refleja la riqueza de los recursos que los señores de Erill destinaron a la región en esa época. A diferencia de otras iglesias, la Santa María de Taüll parece haber generado un asentamiento alrededor de ella, lo que la convierte en el centro vital del pueblo.

Entorno natural

Taüll ofrece a los visitantes la oportunidad de disfrutar de su entorno natural, que es tan impresionante como su legado arquitectónico. En los alrededores del pueblo se extiende el Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San Mauricio, uno de los espacios naturales más bellos de Cataluña.

Este parque se caracteriza por su relieve montañoso, sus numerosos lagos y sus riachuelos de aguas cristalinas. Con 22 lagos y una gran diversidad de fauna y vegetación, Aigüestortes es un paraíso para los amantes de la naturaleza. En primavera, el paisaje florecido añade una capa de magia a esta ya impresionante zona, haciendo que el lugar se convierta en un destino ideal para los entusiastas del senderismo y el montañismo.

Uno de los lugares más destacados dentro del parque es el mirador del Pla de la Ermita, desde donde se puede contemplar una vista panorámica de las montañas del valle y de Taüll en todo su esplendor. Esta pérgola de madera ofrece una perspectiva única que permite al visitante apreciar tanto la belleza natural como la estructura arquitectónica del pueblo.

Balneario de Caldes de Boí

A poca distancia de Taüll, en el corazón del Valle de Bohí, se encuentra el Balneario de Caldes de Boí. Este balneario, reconocido por su gran variedad de aguas mineromedicinales, se ha convertido en uno de los destinos más populares para quienes buscan relajarse en un entorno natural. Las aguas termales de Caldes de Boí son conocidas por sus propiedades terapéuticas, ideales para tratar afecciones como el reuma, problemas articulares, respiratorios y circulatorios.

Además, el entorno natural que rodea el balneario ofrece numerosas rutas de senderismo, lo que convierte a la visita en una experiencia completa de bienestar y contacto con la naturaleza. Este balneario está en el Libro Guinness de los Récords por tener la mayor variedad de aguas mineromedicinales en el mundo.

Taüll es, sin duda, el pueblo más bonito para visitar en primavera. Su combinación de historia, arte románico, paisajes naturales y tranquilidad lo convierten en un destino único. Ya sea que se busque una inmersión en la cultura medieval catalana, una experiencia de bienestar en las aguas termales o una aventura en el corazón de los Pirineos, Taüll lo tiene todo.