¿Te has preguntado alguna vez qué usas para secar los platos después de lavarlos? Puede que pienses que no tiene mucha importancia, pero lo cierto es que hay un elemento que puede poner en riesgo tu salud y la de tu familia. Se trata de algo que usamos a diario y que puede albergar millones de bacterias, hongos y virus. No vuelvas a secar los platos con esto. Es muy peligroso.

No vuelvas a secar los platos con esto. Es muy peligroso

¿De qué estamos hablando? Del paño de cocina. Sí, ese trapo que cuelga de la cocina y que usamos para secar los platos, pero que en alguna ocasión podemos llegar a usar también para las manos, las superficies e incluso para limpiar algún derrame. Pues resulta que ese paño es uno de los objetos más sucios de la casa y que puede transmitirnos enfermedades como la salmonelosis, la listeriosis o la gastroenteritis.

Incluso si tenemos un trapo específico para los platos, este puede ser un peligro, pero ¿por qué este paño de cocina es tan peligroso? Por varias razones:

No se cambia con frecuencia . Según un estudio, el 49% de las personas solo cambia el paño una vez a la semana o menos. Esto hace que se acumule suciedad, restos de comida y humedad, creando un ambiente ideal para el crecimiento de microorganismos.

. Según un estudio, el 49% de las personas solo cambia el paño una vez a la semana o menos. Esto hace que se acumule suciedad, restos de comida y humedad, creando un ambiente ideal para el crecimiento de microorganismos. No se lava adecuadamente. Muchas veces se lava el paño con agua fría o templada, lo que no elimina las bacterias. Lo recomendable es lavarlo con agua caliente (a más de 60°C) y con detergente. También se debe evitar mezclarlo con otras prendas, como la ropa interior o los calcetines, que pueden contaminarlo.

Muchas veces se lava el paño con agua fría o templada, lo que no elimina las bacterias. Lo recomendable es lavarlo con agua caliente (a más de 60°C) y con detergente. También se debe evitar mezclarlo con otras prendas, como la ropa interior o los calcetines, que pueden contaminarlo. No se seca bien . El paño debe secarse completamente después de cada uso, preferiblemente al sol o en un lugar ventilado. Si se deja húmedo o enrollado, se favorece la proliferación de hongos y bacterias.

. El paño debe secarse completamente después de cada uso, preferiblemente al sol o en un lugar ventilado. Si se deja húmedo o enrollado, se favorece la proliferación de hongos y bacterias. No se usa correctamente. El paño de cocina no debe usarse para todo. Lo ideal es tener varios paños y asignarles funciones específicas: uno para secar los platos, otro para las manos, otro para las superficies, etc. Así se evita la transferencia de gérmenes entre distintos elementos.

Como ves, el paño de cocina es un objeto que debemos cuidar mucho si queremos evitar problemas de salud. Lo mejor es cambiarlo a diario, lavarlo bien, secarlo bien y usarlo bien. Y si quieres ser más ecológico y ahorrar dinero, puedes optar por usar toallas de papel desechables o secar los platos al aire libre.