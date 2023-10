Ni se te ocurra hacer esto con tu móvil mientras lo cargas: es peligrosísimo

Solemos exprimir la batería del móvil hasta que llega al 10%, e incluso al 5%. Sin embargo, si necesitamos seguir utilizándolo, surge la situación de que el teléfono está en uso al mismo tiempo que se carga. Existe la teoría de que esto es muy peligroso porque la batería puede sobrecalentarse y terminar explotando. Pero, ¿realmente esto es cierto?

Samsung y otras compañías del sector hacen un llamamiento a la calma y señalan que no hay ningún peligro en usar el móvil mientras se está cargando, tanto si está conectado a un enchufe como a un cargador portátil o un ordenador. Ahora bien, esto no significa que esta acción sea la más aconsejable.

Aunque no existe peligro de sobrecalentamiento, sí es cierto que cargar el móvil mientras lo estamos usando hace que la batería se llene a un ritmo más lento de lo normal. Además, si hacemos esto con frecuencia, la vida útil de la batería se verá reducida por el esfuerzo que tiene que hacer de cargar y descargar a la vez.

Por lo tanto, si queremos que nuestro teléfono nos dure mucho tiempo en perfecto estado, lo mejor es ponerlo a cargar mientras no lo estemos usando. Con la tecnología actual, es recomendable que la batería no supere el 80% y no baje del 20%. De esta manera, se consumen menos ciclos de carga y la vida útil de la batería es mayor.

Consejos para que la batería del móvil dure más

Uno de los principales consejos que dan los expertos es reducir el brillo de la pantalla o activar el brillo automático para adaptarlo a las condiciones de luz ambiente. Además, es conveniente desactivar el WIFI y el Bluetooth cuando no se estén utilizando para evitar que el teléfono esté constantemente buscando señales.

Cuando la batería esté baja, debemos utilizar el modo de ahorro de energía para limitar el rendimiento del dispositivo. También tenemos que controlar las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano y cerrar aquella que no necesitamos.

Por supuesto, debemos mantener tanto el sistema operativo como las aplicaciones actualizadas, ya que a veces las actualizaciones incluyen mejoras de eficiencia energética. En verano, es fundamental no exponer el teléfono a temperaturas extremas porque el calor puede reducir la vida útil de la batería.

Y, por último, no es una buena idea dejar que la batería se descargue completamente antes de cargarla, y tampoco cargarla al 100% si no es necesario. Cargarla entre el 20% y el 80% puede prolongar la vida útil de la batería a largo plazo.