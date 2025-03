Los plátanos son, sin lugar a dudas, una de las frutas más consumidas en todo el mundo, por lo que es interesante saber cómo se pueden mantener amarillos. Su sabor dulce, su textura suave y su versatilidad en la cocina los convierten en una opción excelente para el desayuno, los postres, los batidos y como merienda. Además, son una fuente importante de energía debido a su contenido en carbohidratos y minerales como el potasio. Sin embargo, aunque su popularidad es indiscutible, hay un problema recurrente que todos hemos experimentado alguna vez: la aparición de manchas oscuras.

Es frustrante ver cómo un plátano perfecto pasa de estar amarillo a tener manchas oscuras en su piel en cuestión de días. Peor aún, si has cortado el plátano para disfrutarlo en una ensalada de frutas o un batido, la pulpa se oxida rápidamente. Este proceso de oxidación, que afecta tanto a la apariencia como a la textura y el sabor, ha llevado a muchos a desechar plátanos perfectamente comestibles, contribuyendo al desperdicio alimentario.

El truco para mantener los plátanos amarillos

Recientemente, un equipo de investigadores de la empresa británica Tropic ha logrado dar con una solución innovadora. Utilizando una tecnología avanzada de edición genética, los científicos han desarrollado una versión de plátano que resiste el oscurecimiento, manteniendo su color amarillo y su frescura por más tiempo. Este hallazgo, que ha generado gran expectación, tiene el potencial de reducir el desperdicio de plátanos y mejorar la vida útil de la fruta, beneficiando tanto a consumidores como a productores.

Para entender cómo estos plátanos se pueden mantener amarillos durante más tiempo, es importante conocer el proceso de oxidación que ocurre en la fruta. Los plátanos, como muchas otras frutas, contienen una enzima llamada polifenol oxidasa (PPO), responsable de la reacción que hace que la pulpa se vuelva marrón cuando entra en contacto con el oxígeno. Este proceso es lo que comúnmente conocemos como oxidación. Cuando los plátanos maduran, la cantidad de esta enzima aumenta, acelerando el oscurecimiento de la fruta.

El oscurecimiento de la pulpa no significa que el plátano esté en mal estado o que haya perdido sus propiedades nutritivas, pero sí afecta su apariencia y sabor. Ahora, la empresa británica Tropic ha encontrado una solución innovadora a este problema mediante una técnica llamada «Geigs» (Gene Editing Induced Gene Silencing), que se basa en la edición genética para desactivar los genes responsables de la producción de la polifenol oxidasa en los plátanos.

A diferencia de la ingeniería genética tradicional, que implica la introducción de genes de otras especies, esta técnica modifica los propios genes del plátano para reducir la actividad de la enzima que provoca la oxidación. Al hacerlo, se consigue que el plátano mantenga su color amarillo por más tiempo.

La edición genética de los plátanos podría ayudar a reducir significativamente estas pérdidas. Al mantener los plátanos frescos y amarillos durante más tiempo, se evitaría que se desecharan frutas perfectamente comestibles, lo que beneficiaría tanto al consumidor que ya no tendría que tirar plátanos en mal estado, como al productor que vería una reducción en las pérdidas comerciales. Esto podría contribuir a una reducción del desperdicio de alimentos a gran escala, lo que sería un paso importante hacia una mayor sostenibilidad en la industria alimentaria.

Otra ventaja significativa de esta nueva variedad de plátano es que la edición genética también retrasa el proceso de maduración de la fruta. Esto es crucial en el contexto del transporte y la distribución de plátanos, especialmente en aquellos países que dependen de las importaciones para abastecerse de esta fruta tropical. En la actualidad, los plátanos tienen una vida útil limitada, lo que hace que el proceso de transporte y distribución sea más complejo, ya que deben llegar a su destino en un estado de madurez óptimo para evitar el desperdicio.

Sin embargo, el uso de la edición genética en la agricultura no está exento de controversia. La modificación genética de los alimentos ha generado debates entre los defensores de la biotecnología y los que tienen preocupaciones sobre su seguridad. Sin embargo, los expertos aseguran que la técnica utilizada en la creación de este plátano no debe confundirse con los organismos genéticamente modificados (OGM) tradicionales, ya que no se introducen genes de otras especies. En lugar de eso, la técnica de edición genética desactiva ciertos genes dentro del propio ADN del plátano, lo que lo convierte en una opción más segura.

El plátano modificado genéticamente está a punto de revolucionar la forma en que consumimos esta fruta en todo el mundo. Con su capacidad para mantenerse fresco y amarillo durante más tiempo, esta variedad una solución muy necesaria al problema del desperdicio de alimentos, al tiempo que facilita el transporte y mejora la eficiencia del mercado global. Este tipo de modificación genética se ha aprobado en países como Estados Unidos y Canadá, y se espera que, en un futuro cercano, otros países, incluidos España y los miembros de la Unión Europea, puedan regular y autorizar su consumo.