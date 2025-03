Ni el elefante ni la ballena azul: el ser vivo más grande del mundo tiene más de 2.000 años

Cuando hablamos de seres vivos gigantes, el primero que suele venir a la mente es la ballena azul, el animal más grande que jamás haya existido en la Tierra. Sin embargo, a pesar de su imponente tamaño, no ocupa el título del ser vivo más grande del mundo. De hecho, hay otros organismos que, al menos en términos de tamaño o masa, superan incluso a los gigantescos cetáceos. Lo sorprendente es que muchos de estos seres vivos no son animales, sino organismos que tienen una estructura y una forma de vida que desconciertan, ya que no siguen las normas tradicionales de lo que entendemos como un ser vivo.

Uno de los ejemplos más impresionantes de esta naturaleza es un hongo que se extiende por un área de 880 hectáreas en un bosque de Oregon, Estados Unidos. Este hongo no sólo es grande en términos de superficie, sino que, según su ADN, se considera un único organismo, a pesar de estar compuesto por miles de hongos visibles a simple vista. Este fenómeno desafía las ideas convencionales que tenemos sobre la vida y nos obliga a replantearnos lo que significa «ser vivo». Pero la historia no acaba aquí: también existe otro ser vivo que tiene una masa mucho mayor, lo que le otorga otro tipo de «grandeza». Hablamos de Pando, un organismo que, en conjunto, pesa miles de toneladas y esconde una historia increíble bajo la superficie de la tierra.

Éste es el ser vivo más grande del mundo

Para entender el concepto de los seres vivos más grandes del planeta, debemos ampliar nuestra definición de «gran organismo». La naturaleza ha desarrollado formas de vida tan asombrosas que parecen salidas de un libro de ciencia ficción, pero son tan reales como el árbol más alto o el animal más pesado.

La diferencia está en cómo estos organismos existen: algunos, como el hongo de Oregon, son prácticamente invisibles a simple vista y están formados por una red subterránea que conecta todos sus componentes. Otros, como Pando, aparentan ser un bosque completo, pero en realidad son una sola entidad biológica con raíces comunes que las conectan.

El hongo de Oregon: el gigante subterráneo

El hongo Armillaria ostoyae, hallado en un bosque de la región de Malheur, en el este de Oregón, es considerado el ser vivo más grande del mundo por el área que ocupa. Este hongo comenzó su expansión hace más de 2.400 años, y ha crecido tanto que actualmente cubre unas 880 hectáreas de terreno. Lo sorprendente es que, aunque el hongo puede parecer un conjunto de varios organismos, en realidad es un solo ser vivo debido a que todos comparten el mismo ADN. El hongo se propaga mediante esporas, que crecen bajo tierra, formando una vasta red de rizomorfos que conecta todos los diferentes puntos donde emerge a la superficie en forma de setas.

Aunque la masa de este hongo no es muy alta si se compara con otros gigantes de la naturaleza, su capacidad para ocupar una gran extensión lo convierte en el ser vivo más grande en términos de área. Para ponerlo en perspectiva, si uno camina por el bosque donde vive este hongo, podría pasar por encima de él sin darse cuenta de que está caminando sobre uno de los organismos más grandes de la Tierra. El hecho de que este hongo pueda permanecer oculto bajo tierra y seguir expandiéndose de forma tan eficiente es una prueba de la increíble capacidad de adaptación de los organismos que forman parte de la flora terrestre.

Pando: el árbol que es un bosque

Por otro lado, existe otro organismo que ocupa un lugar importante en la lista de los seres vivos más grandes del planeta: Pando. Pando, conocido también como el «Álamo temblón» de Utah, es un organismo colosal que, a simple vista, parece un bosque completo. Sin embargo, todo Pando es, en realidad, un solo organismo con un sistema de raíces compartido. Este sistema subterráneo es tan vasto y complejo que permite que más de 47.000 troncos aparentemente diferentes crezcan en la superficie, todos con la misma genética.

Pando ha estado creciendo durante más de 80.000 años, abarca un área de aproximadamente 43 hectáreas y pesa aproximadamente 6.600 toneladas. Lo que hace a Pando aún más fascinante es que, aunque se parece a un conjunto de árboles individuales, todos los troncos que lo componen están conectados por el mismo sistema de raíces y son parte de un solo organismo. Si bien los árboles que forman Pando parecen estar separados unos de otros, todos comparten el mismo ADN y, por lo tanto, forman un único ser vivo. Este fenómeno subraya el concepto de «unidad» que a veces se pierde cuando hablamos de organismos tan grandes.

En definitiva, el ser vivo más grande del mundo no es necesariamente el más visible, sino aquel que, a pesar de su tamaño, a menudo permanece escondido bajo la superficie de la Tierra.