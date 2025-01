Ni amoniaco ni lejía: el ingrediente que debes echar al agua para limpiar el suelo y que quede impoluto

Hay un ingrediente que debes echar al agua para limpiar el suelo y conseguir que quede impoluto, es un truco que no incluye ni amoniaco ni lejía. Ha llegado el momento de empezar a prepararnos para poder limpiar la parte más importante de cualquier casa, el suelo. Un elemento que es visible a simple vista. Aunque existen muchas maneras de mantenerlo en perfecto orden, siempre hay formas de hacer que se vea mucho mejor, empezando por un ingrediente, fundamentan.

La tendencia entre las expertas en limpieza es usar cada vez menos químicos. Apostando claramente por un tipo de ingrediente que tenemos en casa y que nos aleja de lo que realmente hubiéramos utilizado. En esencia lo que necesitamos es conseguir un suelo que brille con luz propia y acabe estando lo mejor posible. Con una combinación de elementos que quizás nos costará creer, podemos acabar obteniendo aquello que realmente necesitamos en un abrir y cerrar de ojos. Si quieres que tu suelo quede impoluto, brillante y bien cuidado, como el primer día, a la hora de fregar debes tener en cuenta este ingrediente.

Ni lejía ni amoniaco

El amoniaco es un ingrediente químico que debemos manipular con precaución. Hace unos años era uno de los básicos de todo armario de limpieza, pero ha ido perdiendo uso. Si bien, es uno de los elementos que seguimos usando para el baño. Allí toca extremar la limpieza, aunque eso sí, con todas las precauciones posibles, empezando por mantener siempre las ventanas abiertas y tener mucho cuidado cuando manipulamos este elemento.

Otro de los básicos en limpieza es, sin duda alguna, la lejía. La seguimos teniendo con desinfectante y quizás asociemos su olor a limpieza máxima. Pero hoy en día la tendencia es hacia otro lado, buscamos, cada vez más, limpiadores naturales.

Lo que necesitamos es mantener la casa siempre limpia y eso pasa por hacerlo de la mano de un ingrediente que seguramente tenemos en casa y nos sacará de más de un apuro. Este ingrediente es uno de los que nos permitirá conseguir un suelo en perfectas condiciones de una forma excepcional.

Si estás pensando en limpiar tu casa de una forma que se noten los resultados y quieres hacerlo de la forma más respetuosa posible, toma nota de cómo conseguirlo paso a paso.

Este ingrediente lo debes echar al agua para tener un suelo impoluto

Dependiendo del material de qué esté hecho el suelo, puedes usar uno u otro ingrediente natural. Desde vinagre, hasta limón, dos elementos naturales que seguro que tienes en tu cocina. Hoy en día, la tendencia es a usar suelos de terrazo para ganar en comodidad y eficiencia.

Tal y como nos dicen los expertos de hoover-home desde su blog: «Antes de adentrarnos en los consejos sobre cómo limpiar suelo de terrazo, es importante comprender por qué este material es tan popular en los hogares. El terrazo es una mezcla de mármol, granito, cuarzo y otros materiales, unidos con cemento y pulidos hasta obtener un acabado brillante. Su versatilidad y durabilidad lo convierten en una opción ideal tanto para interiores como exteriores, resistiendo el tráfico diario sin perder su brillo natural».

Siguiendo con la misma explicación: «El primer paso en el mantenimiento del suelo de terrazo es una limpieza diaria o semanal, según la cantidad de tráfico en la zona. El polvo, la arena y otros residuos pueden actuar como abrasivos, rayando la superficie del suelo si no se eliminan con frecuencia. Barrer o aspirar: Utiliza una escoba suave o una aspiradora con un accesorio adecuado para suelos duros. Esto evitará que la suciedad se acumule y se adhiera al terrazo. No uses mopas secas de microfibra: Aunque muchos piensan que son buenas para suelos, pueden atrapar pequeños residuos abrasivos que rayen la superficie».

Lanzan también una serie advertencia que debemos tener en cuenta para no dañar el suelo de terrazo o de madera, dos de los materiales que más se usan hoy en día. Uno de los errores más comunes a la hora de limpiar suelo de terrazo es el uso de productos químicos demasiado fuertes. Muchos limpiadores de uso general contienen ingredientes como ácidos o lejía que, aunque eliminan la suciedad, también pueden desgastar la superficie pulida del terrazo.

Prohibido el amoniaco y ácidos: Estos productos pueden corroer el material con el tiempo. Opta siempre por limpiadores neutros.

Cuidado con los remedios caseros: Algunos remedios caseros, como el vinagre o el limón, son ácidos y no son adecuados para el terrazo, ya que pueden opacar su brillo.

Con lo cual, la mejor opción es conseguir un equilibrio entre el agua y estos productos que usamos o simplemente, buscar un elemento que se adecue al tipo de suelo que tenemos y sus necesidades.