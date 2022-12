El motivo por el que una aerolínea puede obligarte a cambiar de asiento aunque lo hayas pagado

A la hora de volar y de comprar un billete de avión, existe una elección precisa que tiene que ver con el asiento que elegimos para volar y que puede afectar a la tarifa que paguemos por ese asiento Desde la más barata de las aerolíneas hasta la más cara, cada asiento tiene sus diferencias, aunque a menudo ni las notemos. No se trata solo de una ventana o un pasillo, sino de la proximidad a los baños o las alas de los aviones. Lo loco, sin embargo, es que la aerolínea pueden obligar al pasajero a cambiar de asiento, quiera o no.

¿Por qué una aerolínea puede cambiarte de asiento?

Las aerolíneas pueden solicitar a un pasajero que se cambie de asiento a veces, no siempre, por diferentes motivos. El primer caso se refiere a aquellos aviones que no están llenos y por lo tanto tienen un número limitado o en todo caso parcial de personas a bordo. En este caso se les pide a los pasajeros que se muevan, y no nos quedará más remedio que hacerlo ya que la cuestión se refiere a la estabilidad de la aeronave y al rendimiento de vuelo que, para ser óptimo, debe tener una estructuración siguiendo un cierto tipo de plan interno.

En este caso, las personas son reubicadas de acuerdo a que el vuelo se pueda desarrollar correctamente. ¿Podemos negarnos? En algunos casos sí, sin embargo si nadie acepta, la gente necesariamente se verá obligada a moverse. En los vuelos de larga distancia esto se suele hacer ofreciendo a los clientes una mejora respecto a su categoría, de forma que se anime a hacerlo y acepte sin dificultad la reubicación. En vuelos que son más caros esto es más difícil, especialmente cuando la gente ha pagado específicamente más por sus asientos.

Otro motivo, quizás mucho más común, tiene que ver con moverse cuando se está en las zonas de escape del avión o cerca de las salidas de emergencia. Los ancianos, los enfermos y los niños no pueden sentarse en estos lugares porque en caso de emergencia hay que abrir el portón trasero y puede ser bastante peligroso.

Es por eso que estos asientos solo se otorgan a aquellos en perfecto estado de salud. Por esta razón, si alguien paga por este lugar o es asignado al azar pero sin tener las condiciones, se verá obligado a cambiar de asiento por razones de seguridad. Por este motivo a la hora de comprar tus billetes de avión, presta siempre atención a las restricciones al elegir un asiento u otro.