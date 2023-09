La moda es ahora salir a correr en chanclas. Los runners se han vuelto totalmente locos

El running ofrece muchísimos beneficios para la salud tanto física como mental: ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, fortalece el sistema inmune y respiratorio, regenera la masa muscular, previene el deterioro cognitivo, reduce el estrés, etc. Si hay algo en lo que los expertos siempre han insistido mucho es la importancia de elegir un buen calzado, así que ahora ha cundido el desconcierto al saber que hay runners que salen a correen chanclas.

¿Correr con chanclas es una buena idea?

Elegir un calzado adecuado para practicar running no es en absoluto sencillo, ya que son muchos los aspectos a tener en cuenta: el tipo de pisada, el terreno sobre el que se va a correr, el ritmo de a corrida, etc. A lo que más atención hay que prestar es la amortiguación porque cuando la técnica de carrera no es la idónea protege las articulaciones de posibles lesiones.

Teniendo esto en cuenta, ¿cómo es posible que algunos runners elijan las chanclas como calzado para salir a correr durante los meses de verano? Se trata de un calzado sin amortiguación y qu en absoluto sujeta el pie como debería hacerlo. Sin embargo, quienes defienden esta práctica tienen una serie de argumentos que la respaldan.

Por un lado, defienden que las chanclas favorecen una pisada más natural. Por otro lado, señalan que de esta manera tienen un mayor contacto con el pavimento, algo que se agradece enormemente al correr por parajes naturales. Y, por último, con este calzado es posible obtener más información acerca de la carrera.

Runner defiende esta tendencia y ha explicado a ‘Vitónica’ que se siente al correr con sandalias: «Correr con con zapatillas amortiguadas y minimalista es como tocar una guitarra con guantes y sin guantes. Las sensaciones son totalmente distintas. Puedes sentir el terreno que pisas, la textura. Empezar a aterrizar de manera más suave porque tus pies «ven» lo que pisas. No tienen las «interferencias» que una zapatilla amortiguada les provoca».

«Entre correr con zapatillas amortiguadas y sandalias hay mucha diferencia de sensaciones. Pero también las hay entre correr con sandalias y descalzo, aunque no lo parezca. Y sobretodo, correr de manera minimalista o descalcista te aporta otra cosa muy importante: correr se hace mucho más divertido», añade.

Cuenta que descubrió el mundo del minimalismo a raíz de leer el libro ‘Nacidos para correr’, que habla de una tribu mexicana llamada «Tarahumaras» que recorren grandes distancias con huaraches.