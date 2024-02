Las mejores recomendaciones de los expertos para llevar una correcta higiene íntima

Los expertos lanzan unas recomendaciones para llevar una correcta higiene íntima y mantener esta zona tan importante del cuerpo en perfectas condiciones. Hay varias teorías o leyendas urbanas sobra la higiene de la zona genital femenina.

Desde aquellas tendencias que dicen que no se debe lavar, para que no afecte su PH y, por lo tanto, mantenga sus defensas. Hasta aquellos que piden un lavado casi constante. Ni un extremo ni otro, esto es lo que dicen los verdaderos expertos sobre cómo mantener una higiene correcta de la zona íntima.

Lleva una correcta higiene íntima

Una correcta higiene íntima es capaz de mantener tu salud a buen recaudo. Esta parte del cuerpo debe estar bien cuidad y para hacerlo, debes estar al día de determinadas recomendaciones de los expertos. Una opción que nos asegurará una serie de elementos que son claves.

Lavarse esta zona es fundamental. Aunque quizás durante años las tendencias decían que lo mejor era no tocar esta zona, la realidad es que hay que mantener una higiene correcta que empieza con un lavado, pero no con cualquier jabón, al igual que el cabello, esta parte necesita un jabón personalizado.

El PH de la zona íntima no es el mismo que el de la zona exterior, por lo que debemos preparar este elemento de la mano de una pequeña inversión de la mano de un buen jabón. La elección será lo que marque el cuidado de esta zona que acabará siendo la que aporte unas determinadas características a nuestro día a día.

Un cuidado de la zona íntima también tiene que ver con ese ciclo al que nos enfrentamos mes a mes. La menstruación es el momento en el que debemos prestar más atención a la zona íntima que se ve afectada durante este proceso, pero también antes de que llegue de estos cambios hormonales que afectan directamente a esta parte del cuerpo.

Podemos ir siguiendo este ciclo y evitando usar determinados elementos que no son nada buenos y que podrían acabar generando un problema mayor. Es importante estar atentas a cada ciclo para ver llegar cualquier anomalía que podría solucionarse de inmediato y no dejar pasar demasiado tiempo.

Los expertos tienen una serie de recomendaciones que no debes dejar pasar para llevar una correcta higiene íntima. Estas son las rutinas que debes incluir en tu día a día.

Las recomendaciones de los expertos sobre el cuidado de la zona íntima

La media del número de veces que debes lavarte la zona íntima es dos. Por la mañana y por la noche, partiendo de la base de que debes usar este jabón específico para el PH de la zona íntima. También debes usar una toalla de algodón para secar bien esta zona, nunca debe quedarse humedad en ella.

Después usa siempre ropa interior de algodón que permita que la piel traspire. Tu zona íntima te lo agradecerá. Los materiales sintéticos no son nada buenos, es siempre mejor usar un tipo de material natural que sea capaz de darle a esta zona íntima lo que necesita para evitar infecciones o cualquier otra dolencia.

No uses desodorantes íntimos. Esta zona no tiene por qué oler mal, si lo hace es por algún tipo de problema, debes consultar con un especialista. Usar estos desodorantes puede acabar irritando la zona, además de poder ser causa de un problema mayor de no tratar correctamente la piel de esta parte del cuerpo.

Usa la ropa interior de tu talla. Si te aprietan las braguitas, tíralas, la comodidad es un elemento fundamental, pero también tiene que ver con la transpiración, de esta manera conseguirás que la zona se mantenga en perfectas condiciones, manteniendo una higiene íntima correcta.

También es determinante cambiar las compresas y los tapones cada 4 o máximo 6 horas. No importa las cantidades de flujo. Jamás reaproveches estos elementos, girándolos o usándolos de más. En este momento del ciclo sí que puedes tener una infección que sería terrible para tu salud.

Ten en cuenta que la zona íntima es muy vulnerable a los cambios y puede verse afectada de forma inmediata. Si quieres curar tu forma íntima no lo dudes, aunque te parezca que es tirar el dinero, aunque tengas el tampón o la compresa casi secos, a las 6 horas como máximo, debes deshacerte de la compresa o el tampón, será una forma de evitar problemas mayores.

Los expertos invitan a cuidarse y a detectar lo antes posible cualquier problema. Cada mujer es todo un mundo por lo que necesita estar al día de cualquier novedad que se produzca. La prevención es clave y en este caso es tan sencillo como seguir una serie de recomendaciones y de pautas que pueden acabar siendo las que marquen una diferencia importante.