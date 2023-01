La mejor habitación de hotel del mundo está en esta ciudad de España

España es uno de los países más turísticos del mundo, y alberga 233 hoteles cinco estrellas, uno de los cuales alberga la ‘Mejor Habitación de Hotel del Mundo’ según el 20º premio anual Prix Villégiature’s Best Hotel Suite in the World. Este es un galardón que se otorga todos los años para distinguir a los alojamientos hoteleros más reconocidos de la mano de críticos especializados del sector. El jurado está formado por reputados medios de comunicación, corresponsales de prensa internacionales y periodistas de quince países distintos.

‘Mejor Habitación de Hotel Mundo’

Se trata de la Royal Penthouse del Hotel Majestic de Barcelona. Consta de tres dormitorios, un salón con capacidad para 14 personas, un comedor y dos terrazas con jacuzzi que ofrecen unas vistas impresionantes al Paseo de Gracia, una de las principales arterias de la capital catalana.

Además, dispone de chófer en coche de lujo, mayordomo y maxi bar. Todo está cuidado hasta el más mínimo detalle, y la habitación incluye cinco fragancias de la prestigiosa firma Atelier Cologne Maison Paris. Los perfumes se presentan en dos formatos, y el pequeño cuenta con una funda de piel con las iniciales del cliente grabadas.

Un capricho que solo está al alcanzce de celebrities, grandes magnates de los negocios, deportistas de élite… El precio por noche es de nada más y nada menos que 15.000 euros.

Majestic Hotel & Spa Barcelona es, desde 1918, un símbolo de excelencia hotelera 5 estrellas. Ubicado en el exclusivo Paseo de Gracia, ofrece un marco atemporal ideal para visitar los cercanos edificios de Gaudí, las tiendas de moda más prestigiosas, sin renunciar a la proximidad a la zona financiera y de negocios de Barcelona. Majestic Hotel & Spa Barcelona es además un universo de experiencias elegantes y con tradición; vivir una noche romántica en alguna de nuestras suites, degustar una gastronomía refinada en nuestros bares y restaurantes o dejarse mimar en Majestic Spa.

‘Mejor Desayuno de Hotel en Europa’

Por si fuera poco, el Hotel Majestic recibió el galardón a ‘Mejor Desayuno de Hotel de Europa’ por los Premios Villégiature en 2018. Se sirve en la primera planta del hotel, y se trata de un desayuno buffet ideado por el chef asesor Nandu Jubany.

Es el resultado de combinar productos de la mejor calidad, la dieta mediterránea y los toques necesarios para adaptarse a clientes de todo el mundo: zumos recién exprimidos, gran variedad de frutas, embutidos y quesos de proximidad, cereales, ahumados… Además, el equipo de pastelería prepara a diario una gran selección de dulces.