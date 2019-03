No es nada nuevo. Hay determinados medicamentos que, por sus efectos secundarios y otras especificaciones, suelen ser retirados por el mercado, según el Ministerio de Sanidad. Si bien, entre países, las directivas no acaban de ponerse de acuerdo y lo que prevalece en un país puede que no sea igual en otro y encontrar luego estos medicamentos a la venta.

En cualquier caso, te comentamos algunos de los medicamentos retirados del mercado para que tomes buena nota y extremes las precauciones y no los tomes si tienes alguno en casa.

Según Aemps, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), algunos de estos medicamentos suelen retirarse a consecuencia de las deficiencias observadas en los estudios realizados por la empresa de investigación india GVK Biosciences revelados tras una inspección.

Metoclopramida Accord 10 mg comprimidos EFG. Es un antiemético que contiene un medicamento denominado “metoclopramida” y actúa en una zona del cerebro que previene las náuseas o los vómitos en diferentes circunstancias.

Ebastina Brown 10 mg comprimidos bucodispersables EFG. Pertenece a un grupo de medicamentos llamados antihistamínicos y contribuye a aliviar los síntomas de la rinitis alérgica y de otros procesos alérgicos. Los comprimidos contienen ebastina, un antihistamínico que contribuye a aliviar síntomas alérgicos como estornudos, goteo nasal, ojos llorosos y urticarias.

Desloratadina Combix 5 mg comprimidos recubiertos con película EFG. Es un medicamento antialérgico que alivia los síntomas asociados con la rinitis alérgica (inflamación de las fosas nasales provocada por una alergia, por ejemplo, fiebre del heno o alergia a ácaros del polvo). Estos síntomas incluyen estornudos, moqueo o picor nasal, picor en el paladar y picor, enrojecimiento de ojos o lagrimeo.

Escitalopram Combix 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG. Pertenece a un grupo de antidepresivos denominados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRSs). Estos medicamentos actúan sobre el sistema serotoninérgico en el cerebro aumentando el nivel de serotonina. Las alteraciones del sistema serotoninérgico se consideran un factor importante en el desarrollo de la depresión y enfermedades relacionadas. Escitalopram Combix está indicado para el tratamiento de la depresión (episodios depresivos mayores) y trastornos de ansiedad.

Otros Medicamentos

Ritzatriptan Max Myla 10 mg.

Ácido alendrónico smanal pensa 70 mg.

Desloratadina Pharmagenus 5 mg.

DesoloratadinaTeva 5 mg.

Sanidad informó en su día que los pacientes tratados con cualquiera de los medicamentos afectados no tenían la necesidad de interrumpir el tratamiento. Aunque hayan sido retirados del mercado, no había riesgo en cuanto a la seguridad o eficacia de los mismos.