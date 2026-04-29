Lo hacen en Reino Unido y podría llegar a España: la nueva norma que pone los pelos de punta a estos ciudadanos

Reino Unido ha aprobado una ley histórica que prohibirá comprar productos de tabaco a los nacidos a partir del 1 de enero de 2019. Estos ciudadanos británicos, que ahora tienen 17 años, nunca tendrán la edad legal para poder comprar tabaco o vapers según lo que dicta esta norma. Sociedades médicas han pedido al Ministerio de Sanidad que España también apruebe una de las leyes más duras de la historia contra el consumo de tabaco. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la norma aprobada en Reino Unido.

El parlamento británico aprobó hace unos días una ley histórica que puede que marque un antes y un después en el consumo en Reino Unido. Tras varios años de trámites parlamentarios, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes finalmente han aprobado el texto definitivo que será sancionado de forma formal por el rey la próxima semana. Así que en las próximas semanas entrará en vigor la ley Tobacco and Vapes Bill, que prohibirá la venta de tabaco y otros productos como vapeadores o cigarrillos electrónicos a los nacidos a partir del 1 de enero de 2009.

Así que los nacidos a partir de esta fecha ya nunca podrán comprar tabaco en Reino Unido, independientemente de su edad, ya tengan 18, 20, 30 o 60 años. Esta norma es una cuestión de Estado en Reino Unido y va más allá de un partido político. En su día fue propuesta por el gobierno conservador de Rishi Sunak, y ha sido confirmada por el gobierno laborista que lidera Keir Starmer. Con esto, desde el ejecutivo de Reino Unido quieren luchar contra un hábito que, según las autoridades, provoca 64.000 muertes al año y genera casi medio millón de ingresos hospitalarios.

La norma de Reino Unido que podría llegar a España

¿Y esto podría ocurrir en España? El Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García lleva años preparando una ley antitabaco que prohibirá fumar, por ejemplo, en terrazas, pero de momento no tienen previsto prohibir comprar productos de tabaco a los nacidos antes del 1 de enero de 2019. Sociedades médicas vienen presionando para que legislen como Reino Unido, pero parece que habrá que esperar.

En España, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de septiembre el anteproyecto de reforma de la ley del tabaco que tendrá que ser validado en su día por el Congreso de los Diputados. Esta iniciativa, que era la ley estrella de una Mónica García que ahora está centrada en Madrid, veta el tabaco en las terrazas, prohibirá fumar a los menores y también limita el vapeo. Este escrito también refleja la ampliación de los espacios libres de humos y, además de las terrazas, prohibirá fumar a 15 metros de los accesos de edificios públicos, centros sanitarios, educativos o parques infantiles.

Así que, con la aprobación de la nueva ley antitabaco, se acabará el fumar en espacios al aire libre comprendidos en recintos de centros sanitarios o universidades, instalaciones deportivas o recintos en los que se desarrollen espectáculos públicos, tanto en exteriores como interiores. Por ello, Mónica García afirmó en su día que España «fue pionera en 2005 cuando el tabaco se prohibió en espacios cerrados; también en 2010, en bares y restaurantes, y lo queremos ser otra vez», dijo.

Mientras se cocina esta ley antes de debatirla en el Congreso de los Diputados, incluso la Unión Europea le dio un toque al Gobierno tras alertar varios países que es «desproporcionada». Desde Rumania aseguraron que esta norma «va más allá del marco de armonización de la UE»; en Grecia dejaron claro que España «no puede proceder por iniciativa propia a la prohibición de los productos del tabaco» y desde Italia aseguraron que estas medidas «van más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo declarado de proteger la salud evitando que los no fumadores se vean expuestos al humo del tabaco».