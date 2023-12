Llega a España el primer buffet libre de quesos y es un paraíso

El primer buffet libre de quesos es un pequeño paraíso que ha llegado a España para quedarse, un lugar en el que disfrutar si te apasiona el queso. Vas a poder descubrir infinidad de quesos y de platos que llevan este ingrediente como la ya mítica tarta de queso. «La Majada Quesos» se ha convertido en el punto de encuentro de los queseros de nuestro país que no dudarán en apostar por este elemento básico de nuestro territorio. España es país de quesos y en este buffet libre podrás deleitarte con algunas especialidades.

España es uno de los primeres países productores de queso del mundo. Un alimento que según cuenta la leyenda los dioses del Olimpo entregaron a la humanidad para que se equiparará a ellos. Aporta energía y es una manera de aprovechar la proteína natural de la leche en un bocado que se puede comer después de una elaboración que aumenta las semanas de conservación de este elemento.

Podemos disfrutar de una selección de quesos nacionales, gracias a un buffet libre que se ha convertido en la mejor opción para esos días en los que necesitamos una dosis extra de este alimento. En general solemos comer queso ya sea como entrante o picoteo o postre, aunque en este restaurante nos demuestran que con todo siempre queda bien.

Un alimento que, seguro que nos dará más de una alegría y que se convertirá en objeto de deseo, gracias a un buffet libre que nos pondrá a prueba. Disfrutaremos de una gran variedad de platos con la ayuda de este sistema que seguro que te impresionará. Si eres amante del queso, por menos de 20 euros vas a poder comerlo hasta no poder más.

Es un paraíso este buffet libre de quesos

Hasta 50 quesos distintos podrás probar en este buffet libre, todo un reto para los amantes queseros que quieran descubrir lo mejor de una combinación de ingredientes que puede acabar siendo mítica. Imagina una tabla de quesos sin fin, es lo que vas a encontrar con la ayuda de una combinación de ingredientes con los que seguro que vas a disfrutar por encima de cualquier otro alimento.

A estos quesos desde un tetill, pasando por un cabrales para los más atrevidos o un Idiazábal más clásico, se les suma unos complementos básicos. No todo es queso, sino que también podrás acompañarlos de pan como no podía ser de otra manera, para hacer que este ingrediente pase mejor.

Además de unos frutos secos que combinan a las mil maravillas con el queso y también algo de membrillo o fruta como las uvas. En definitiva, un buffet libre que cuida hasta el más mínimo detalle para que no nos falte de nada y podamos descubrir la esencia de unos platos espectaculares a base de queso.

Esa tabla de quesos que siempre has soñado la puedes crear al momento, podrás ir poniendo en el plato el queso y los complementos que desees. Al final de este recorrido por más de 50 quesos nacionales, te espera una deliciosa tarta de queso. No se puede pedir nada más en un buffet libre que no te costará demasiado, son 16,50 euros, sin incluir la bebida.

El queso combina de lujo con un buen vino nacional, pero también podrás acompañarlo de una cerveza artesana o directamente de agua. Dependiendo de qué compañero de viaje elijas más o menos pagarás por este buffet libre. Elijas lo que elijas te sale a cuenta si te paras a pensar en la cantidad de quesos que probarás.