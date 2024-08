La lista de los 8 apellidos más repetidos en Madrid: ¿eres un auténtico gato?

Hay una lista de apellidos que se repiten una y otra vez en Madrid, son los más comunes e indican que eres un auténtico gato o no. Por lo que muchas personas han podido sentirse orgullosos de ese pasado que nos conecta con esta ciudad del país, pero también con toda España. Siendo uno de los apellidos que más se repiten y que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. Conocer los orígenes de toda persona es algo esencial para poder obtener aquello que necesitamos, un giro radical que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante.

Saber si somos un auténtico gato o no, es algo que debemos empezar a gestionar y que quizás hasta ahora no habíamos podido tener en cuenta. Tener el apellido que más se repite en este punto de España puede ser un pequeño privilegio que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos podido demostrar. El INE sabe muy bien qué nombres se van repitiendo, procediendo de ese origen en común que puede ser el que nos acompañe en estos días del mes.

Los apellidos más repetidos en Madrid son estos

Hay una serie de apellidos que se repiten una y otra vez en Madrid siendo uno de los más recurrentes que debemos empezar a gestionar desde cero. Con una serie de elementos que son claves y que quizás hasta ahora no nos habíamos preguntado, el apellido es una parte importante de nuestra identidad.

Somos lo que dice nuestro DNI, en cierta manera en este documento encontramos toda la información referente a nuestro ser. Desde cero y empezamos una serie de detalles que son los que marcarán una diferencia importante en este camino hacia la identidad propia.

El nombre es algo que elegimos, pero los apellidos, a excepción del orden que actualmente lo podemos cambiar, colocando el de la madre o el padre primero, según se acuerda entre los miembros de la pareja. Algo que quizás puede marcar a la persona que forma parte de este tipo de elementos.

El cambio que tenemos por delante puede acabar siendo el que nos afecte de lleno en este momento de nuestro día a día en el que todo puede pasar. Habrá llegado el momento de apostar claramente por esta identidad que descubriremos gracias al INE.

Sabrás si eres un auténtico gato

El INE nos permite descubrir en todo momento si somos o no un gato. A través de su página web podemos saber si tenemos alguno de estos apellidos que pueden cambiarlo todo. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en esos orígenes que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

En Madrid y en España el apellido más común es García, en la provincia hay 226.510 personas que se apellidan así, lo que significa que 33 de cada 1.000 madrileños tienen el mismo. El segundo apellido más repetido es González, un apellido patronímico que deriva del nombre Gonzalo, en concreto hay 138.060, es decir, 20 de cada 1.000.

El siguiente apellido más frecuente es Sánchez, hay 134.569 personas tienen este sobrenombre según el INE, lo que es lo mismo que 19 de cada 1.000. Seguimos con los apellidos de Madrid, que sería un indicador casi común de media España, ya que el siguiente que más se pone es Fernández, en Madrid hay 133.761 personas que se apellidan así, es decir, 19 de cada 1.000.

Por orden de más puesto, el apellido que sigue a estos es Rodríguez, en concreto hay 127.195 viviendo en Madrid, lo que es lo mismo 18 de cada 1.000 personas tienen este nombre entre los que figuran en su DNI, algo que quizás hasta ahora no nos habíamos percatado.

López que deriva de Lope o Lupus en latín, es decir, lobo es un elemento que puede acabar siendo uno de los más comunes, en Madrid hay 126.556, 18 de cada 1.000. Siguiendo entre los más puestos hay algunos que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante, 102.746 Martínez en Madrid, 15 de cada 1.000. Siendo uno de los más recurrentes en este momento.

En Madrid hay 102.305 personas con este apellido, es decir, siguiendo el mismo orden, es de 14 de cada 1.000 madrileños. Por lo que, al final, lo que hay por delante es una serie de elementos que debemos empezar a gestionar de una forma excepcional. Una opción de lo más recomendable que puede acabar siendo lo que marque una diferencia en todos los sentidos.

El nombre dice mucho de nuestra identidad y puede acabar generando una serie de elementos que nos identifican con un territorio. En Madrid y también en España son uno de los apellidos más comunes que se repiten una y otra vez.