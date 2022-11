Letra y significado del himno de Ghana

Ghana es un país situado en el oeste de África con una población de 31,5 millones de habitantes. En los últimos años, ha crecido tanto demográfica como económicamente. Cabe señalar que fue el primer país del África subsahariana en conseguir la independencia. Lo hizo en 1957, y fue entonces cuando cambió su nombre a Ghana. En lo que respecta al himno de Ghana, es interesante conocer la letra y el significado.

«God Bless Our Homeland»

El idioma oficial de Ghana es el inglés, aunque en el país se hablan alrededor de 80 idiomas. Desde abril de 2019, el francés se encuentra en proceso de convertirse en una de las lenguas oficiales del país, junto con el inglés. Esto se debe a que Ghana está rodeado de países francófonos: Costa de Marfil, Burkina Faso y Togo.

Letra en inglés

God bless our homeland Ghana

And make our nation great and strong,

Bold to defend forever

The cause of Freedom and of Right;

Fill our hearts with true humility,

Make us cherish fearless honesty,

And help us to resist oppressors’ rule

With all our will and might evermore.

Hail to thy name, O Ghana,

To thee we make our solemn vow:

Steadfast to build together

A nation strong in Unity;

With our gifts of mind and strength of arm,

Whether night or day, in the midst of storm,

In every need, whate’er the call may be,

To serve thee, Ghana, now and evermore.

Raise high the flag of Ghana

And one with Africa advance;

Black star of hope and honor

To all who thirst for liberty;

Where the banner of Ghana free fly,

May the way to freedom truly lie;

Arise, arise, O sons of Ghana land,

And under God march on for evermore!

Letra en español

Dios bendiga a nuestra patria Ghana

¿Y hacer que nuestra nación grande y fuerte,

Audaz de defender para siempre

La causa de la libertad y de Derecho;

Llene nuestros corazones con verdadera humildad,

Nos hacen apreciar la honestidad valiente,

Y nos ayudara a resistir la regla de los opresores

Con todo nuestra voluntad y tal vez cada vez más.

Salve a tu nombre, oh Ghana,

Para ti que hacemos nuestro voto solemne:

Firme para construir juntos

Una nación fuerte en la Unidad;

Con nuestros regalos de la mente y la fuerza de brazo,

Ya sea de noche o de día, en medio de la tormenta,

En cada necesidad, sea cualquiera la llamada podría ser,

Para servir a ti, Ghana, ahora y siempre.

Elevar alto la bandera de Ghana

Y una África con antelación;

Negra estrella de la esperanza y el honor

A todos los que sed de libertad;

Cuando la bandera de Ghana vuela libre,

¿Puede la vía para la libertad verdaderamente estar;

Levántate, levántate, oh hijos de la tierra de Ghana,

¡Y con Dios, marcha para siempre!

Este es el himno de Ghana.